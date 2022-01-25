Жителей многоэтажек ждут новые правила: что нужно успеть до 1 марта

Рассказываем, какие изменения для украинцев в многоквартирных домах приняла Верховная Рада

Украинцев обяжут создать ОСМД / Фото: Коллаж: Сегодня

Органы местной власти в Украине будут обязаны объявить и провести конкурс по назначению управляющего во всех многоквартирных домах страны.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте, который был принят Верховной Радой в первом чтении.

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Согласно законопроекту № 6103 о внесении изменений в закон "О жилищно-коммунальных услугах", создать ОСМД необходимо не позднее 1 марта 2022 года.

Право выбирать форму управления домом и создавать ОСМД остается за жителями еще с 2015 года, но предыдущая редакции закона не ограничивала время принятия решения.

В пояснительной записке к документу отмечается, что за шесть лет с момента принятия закона сознание совладельцев остается критически низким.

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"В большинстве многоквартирных домов совладельцы занимают пассивную позицию – в почти трети сейчас не созданы ОСМД, не избраны управители", – говорится в записке.

Владельцы начали снимать жилье с продажи

В конце декабря владельцы квартир, которые они пытались продать, начали неожиданно снимать жилье с продажи.

По мнению экспертов, такое падение количества предложений связано с падением спроса, а вот со временем ожидают резкий рост цены.

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Очередное подорожание квартир на первичке можно ожидать уже в марте 2022 года, а на вторичном рынке цены могут повыситься еще на 5-8%.

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