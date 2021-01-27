Снижение цены на газ расширили на ОСМД

Бытовые потребители могут получать голубое топливо не напрямую от поставщиков

Действие предельной цены на природный газ 6,99 грн за кубометр расширили на объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД). Ограничение будет действовать столько же, сколько и для отдельных бытовых потребителей – с 1 февраля максимум до 31 марта.

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Такое решение принял Кабинет министров Украины на заседании 27 января, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Решение пришлось принять, потому что население получает газ как напрямую через поставщиков, так и через ОСМД.

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Напомним, кроме установления предельной цены, в Украине снизили тарифы для 14 облгазов. В результате тариф на распределение газа (отдельная платежка) не превышает 1,79 грн за кубометр в месяц.

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Тарифы решили ограничить после того, как резкое повышение цен на газ и стоимости его доставки привело к протестам. За последние полгода – с августа-2020 по январь-2021 – цена на газ повысилась более чем в два раза: с 3,24 до 7,22 грн/м3 (по ценам "Нафтогаза"). В итоге в Украине в январе 2021 года конечная цена на газ для населения без учета стоимости доставки превысила 7-8 грн/куб. м и стала самой высокой среди соседних стран.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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