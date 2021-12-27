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Владельцы квартир в Украине резко начали снимать жилье с продажи: что происходит

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
27 декабря, 16:18
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На "вторичке" часть жилого фонда в Украине находится в аварийном состоянии
Из-за высоких цен снижение активности на рынке первичного жилья наблюдается еще с июля 2021 года
Из-за высоких цен снижение активности на рынке первичного жилья наблюдается еще с июля 2021 года / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине упал спрос на жилье, а владельцы недвижимости стали массово снимать квартиры с продажи. Они уверены, что после Нового года ситуация изменится и цены пойдут вверх.

Как рассказал UBR сооснователь "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов, подобные ожидания продавцов имеют смысл, ведь стоимость жилья на "вторичке" вскоре будет расти.

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Эксперт считает, что на повышение цен повлияет подорожание жилья в новостройках. За 2021 год они уже на 15-20% выросли в цене. А на вторичке цены увеличилась на 5-7% с начала года.

По прогнозу Рябова. на "вторичке" цены могут повыситься еще на 5-8%. В то же время, продавцы не настроены торговаться с покупателями. Стоимость могут снизить не больше чем на 5%.

А вот оренда жилья не подорожает. После роста на 10-15%, ожидается, что она стабилизируется на нынешнем уровне.

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Если оценивать стоимость квартир на "первичке", то очередное подорожание можно ожидать только с марта 2022 года. Больше всего цены будут меняться с апреля по июнь и с октября по декабрь. Как объснил основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий, для "первички" это пиковые сезоны.

Отметим, что из-за высоких цен снижение активности на рынке первичного жилья наблюдается еще с июля 2021 года. За год средняя стоимость квадратного метра в новом доме в Киеве увеличилась с 27 000 до 34 000 грн.

Таким образом, за квартиру в 40 квадратов просят 1,36 млн грн. Это довольно много, учитывая темпы роста благосостояния украинцев и мало кто, может сейчас себе позволить такое жилье.

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На "вторичке" дорожает далеко не все жилье. Например, "чешские проекты" падают в цене ежегодно на 10%, а "хрущевки" и "сталинки" стремительно дешевеют. Причинами стало то, что часть жилого фонда в Украине находится в аварийном состоянии. Кроме того, срок эксплуатации хрущевок подходит к концу.

Подорожание квартир

В Украине на 9,6% подорожали квартиры, которые выставили на продажу на вторичном рынке жилья. Если в октябре они стоили $901/м2, то в ноябре уже $988/м2.

В целом в Украине подорожали:

  • 1-комнатные квартиры – на 5,3% (с $951/м2 до $1001/м2),
  • 2-комнатные квартиры – на 7,3% (с $860/м2 до $923/м2);
  • 3-комнатные квартиры – на 10,2% (с $879/м2 до $968/м2);
  • 4-комнатные квартиры – на 12,8% (с $1227/м2 до $1308/м2).

Ранее мы сообщали, что в следующем году в Киеве прогнозируют стремительное повышение стоимости аренды жилья. Его можно ожидать уже весной 2022 года.

Напомним, вместе с экспертом мы разбирались, что входит в придомовую территорию, какие права на нее имеют владельцы дома и кто должен за нее платить.

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