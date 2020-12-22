Больше чем комфорт: как составляющие ЖК Great выводят его за рамки привычных классов

Даже те из нас, кто никогда не интересовался покупкой жилья в новостройке, прекрасно знают о том, что современные жилые комплексы делятся на разные классы. На первый взгляд, с ними все довольно просто, как в самолете: "эконом" предполагает самый минимум, "бизнес" – это уже больше удобств, а "премиум" (как первый класс в авиаперевозках) – максимум во всем.

Но если в самолете "бизнес" обычно выражается в более широких креслах и улучшенном сервисе, а "первый" – это целое отдельное купе на борту, то в сфере недвижимости отличить один класс от другого намного сложнее. Проблема в том, что четкого определения классов жилья в Украине как такового нет – попытки принятия единого классификатора за долгие годы так и не увенчались успехом. Конечно, со временем застройщики и покупатели все же пришли к определенному набору параметров, по которым определяется тот или иной класс жилья. А в процессе родился еще и комфорт-класс, который сегодня безраздельно правит рынком недвижимости Киева, предлагая значительно больше удобств, чем "эконом": от материалов и технологий до необходимых инфраструктурных объектов на территории.

Впрочем, сегодня в столице несложно встретить объекты и переходных классов, которые, предлагая все необходимое в своей категории, идут дальше, перенимая отдельные особенности более высоких сегментов жилья. Одни застройщики начинают использовать новые названия, вроде "эконом+" или "комфорт+", другие продолжают позиционировать себя в своем основном классе, но предлагают покупателю куда больше, чем тот рассчитывает.

Именно ко вторым относится жилой комплекс Great, который строится на набережной Днепра в Киеве сразу тремя девелоперами – IB Alliance, холдингом "Киевгорстрой" и корпорацией "РІЕЛ". Разберемся, что новый ЖК комфорт-класса даст своим будущим жильцам, помимо "основной программы".

Жизнь на первой линии

В столице Украины давно действует негласное правило – класс жилья диктует в первую очередь локация, а не желания застройщика. Как ни крути, а тот же премиум-класс на отшибе не построишь, его покупатель хочет жить в самом центре. А если выбранный для строительства участок такими достоинствами не обладает, нужно выбирать класс поскромнее.

Жилой комплекс Great это правило смело нарушает: в рамках своего комфорт-класса он предлагает совершенно нетипичное для него место расположения – на расстоянии всего 90 метров от линии Днепра. Для того, чтобы очутиться на современной освещенной набережной с променадом и местами для отдыха, нужно всего лишь перейти дорогу.

В нескольких минутах ходьбы от ЖК разместился уютный парк Берковщина, который активно облагораживают. Пара минут езды на машине – и вы окажетесь в парке "Вербовый Гай", на пляже "Березняки", у озера Тельбин или Русановского канала.

Незабываемый вид на Днепр

При иных обстоятельствах на такой локации вполне могла бы появиться и новостройка бизнес-класса. Особенно учитывая, какие панорамы Днепра открываются из окон домов ЖК Great. О том, чтобы этот вид был действительно непередаваем, девелоперы проекта позаботились по максимуму. Дома, выстроенные относительно реки в две линии, расположили таким образом, чтобы из каждого прекрасно просматривалась водная гладь.

Дать максимум наслаждения видами призваны и панорамные окна – еще одна отличительная черта более высоких классов недвижимости. В большинстве квартир они будут от пола до потолка, в остальных расположатся в 60 сантиметрах от пола. Двухкамерные стеклопакеты поместят в пятикамерный профиль, что очень хорошо с точки зрения энергоэффективности.

Те же, кто не терпит компромиссов, смогут насладиться окружающим видом с личной террасы. Впрочем, такая роскошь будет доступна только владельцам двухуровневых квартир, расположенных на самых верхних этажах.

Комфорта много не бывает

Еще на старте создатели ЖК Great решили одну из самых раздражающих проблем современных новостроек – постоянные звуки ремонта в первые годы жизни. Чтобы ничто не нарушало ваш покой, внутренние керамзитобетонные стены дополнительно шумоизолируются. Это не только позволит без нервов пройти "начальный этап", а и избавит от конфликтов с шумными соседями в дальнейшем. А от звуков города защитят не только герметичные окна, но и внешние стены из полнотелого красного керамического кирпича, давно доказавшего свое превосходство над другими материалами за счет надежности, долговечности, экологичности и теплоэффективности.

О том, чтобы в квартире всегда царила идеальная температура, позаботится отдельная котельная для каждого дома. Она позволит жильцам самим решать, когда начинать или заканчивать отопительный сезон.

Только зайдя в дом, тоже можно ненароком подумать, что оказался в новостройке бизнес-класса. Удивить гостя смогут современные лобби с дизайнерской отделкой. Меблированные зоны отдыха, уютная атмосфера – такое скорее ждешь увидеть в пятизвездочном отеле, а не жилом доме. Как и полноценный консьерж-сервис – квалифицированный сотрудник управляющей компании и визитеров проконтролирует, и курьера встретит, и такси вызовет, и организует доставку всего необходимого.

Все будет "грейт"

Заходя на территорию более высоких классов в отдельных деталях, жилой комплекс Great не забывает и про полное соответствие своему классу во всем остальном. Поскольку это многофункциональный проект комплексной застройки, который создается на большой территории свыше 12 га, огромное внимание в нем уделили развитию внутренней инфраструктуры.

Сделать покупки и получить любые необходимые услуги можно будет в магазинах и сервисах на первых этажах домов или в двухэтажном торгово-офисном центре. Восстановить внутренний баланс – в большой парковой зоне с прогулочными аллеями, раскинувшейся прямо во дворе, в обустроенных зонах отдыха и на зеленых общих террасах.

Поработать – в отдельном трехэтажном офисном комплексе со своим паркингом. Если же по работе нужно куда-то ехать, сделать это тоже будет максимально удобно благодаря наземной и подземной парковкам ЖК. Особенно учитывая, что в последнюю можно спуститься прямо из дома на комфортном лифте.

Любителей спорта порадуют свой стадион, площадки с тренажерами и велодорожки на территории ЖК. Родителей с детьми – собственная начальная школа и детский сад, а еще – обилие игровых зон на территории. А чтобы за детей не нужно было беспокоиться, создатели жилого комплекса привлекут профессиональную службу охраны, которой поможет круглосуточное видеонаблюдение.

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