В Украине установили цену на газ на октябрь: тарифы "Нафтогаза"

Стоимость топлива для населения теперь зависит от рыночной ситуации

"Нафтогаз Украины" сохранил цену на газ для населения в октябре на уровне 4,7 грн за куб. м, как было и в сентябре. Эта цена действительна для потребителей, которые используют пакет "Месячный". В рамках пакета "Годовой" цена составляет 5,24 грн/куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные с сайта газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины". Цены указаны с НДС, но без учета стоимости распределения.

Для бытовых потребителей по условиям месячного тарифа цена газа меняется ежемесячно, в зависимости от колебаний цены на рынке. Оплата за потребленный газ происходит в следующем месяце после поставки.

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По условиям же годового тарифа цена и объем потребления газа фиксируются при заключении договора. Потребитель ежемесячно платит фиксированную сумму за газ в течение года, а в случае если использует меньше запланированного объема газа, в конце года сэкономленная сумма вернется на его счет.

Финальный тариф на газ для населения, кроме цены и НДС, включает также стоимость транспортировки и наценки газсбытов.

Напомним, около 90% бытовых потребителей газа в Украине являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз". А цена газа для населения теперь зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Подробнее о том, как работает новая система расчета тарифов, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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