Страхование от COVID-19 по-украински: кому это будет выгодно

На страховом рынке Украины появились принципиально новые предложения по страхованию от COVID-19. Как стало известно новостям "Сегодня". компании предлагают выплачивать компенсацию "на руки" в случае заболевания.

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При этом, если ты заключил договор со взносом в 1500 гривен в год, при болезни получишь 14400 гривен. Такая страховка крайне выгодна для случаев, когда человек болеет COVID-19 в легкой форме. Зато если человек болеет в тяжелой форме, страховой суммы не хватит, поэтому придется доплатить.

"Такая страховка может не покрыть фактические расходы, а может быть и наоборот быть больше фактических расходов. Выплата идет по факту заболевания. То есть независимо от того, человек был госпитализирован, не был госпитализирован", – объясняет ситуацию страховой агент Денис Здоровый.

Существуют также программы, когда деньги выплачивают за сутки в больнице. При этом человек сам выбирает, какую сумму получать ежедневно – то может быть как 500 гривен, так и 1000 гривен. Стоимость такой программы от полутора до шести тысяч гривен в год. Чем старше человек – тем дороже вклад. Большинство страховых компаний не предоставляют услуги людям после шестидесяти пяти лет.

Обычная медицинская страховка расходы на лечение коронавируса не покрывает.

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Напомним, страховка от коронавируса появилась еще в начале пандемии. Принцип был такой же, как во всех медицинских полисах. Если человек заболел, страховая компания направляла в больницу или аптеки деньги, потраченные на лечение. Но не больше предельно установленной суммы. Это от 10 до 50 тысяч гривен, в зависимости от программы страхования.

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