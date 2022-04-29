Самый высокий за 20 лет: индекс доллара бьет рекорды

Аналитики зафиксировали индекс доллара на уровне 2002 года

Ситуация на валютном рынке стремительно меняется / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Индекс американского доллара 28 апреля зафиксировали на уровне 103,93 – это самый высокий показатель за последние 20 лет, то есть с 2002 года.

Как пишет CNBC, индекс определяют в соотношении американского доллара к евро, японской иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку.

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С начала 2022 года этот индекс вырос более чем на 8%. Инвесторы покупают все большее количество казначейских облигаций США и этим укрепляют валюту. В ближайшее время процентную ставку планируется поднять до 3%.

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Энергетическая война

На этом фоне японская иена обесценилась, поскольку страна оставила ставку фактически на нулевом уровне. А учитывая войну России против Украины, падает и евро по отношению к доллару, а вместе с этим усиливается и энергетический кризис.

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По словам руководителя глобального исследования сырья в RBC Capital Markets Хелимы Крофт, уже прослеживается первый открытый акт энергетической войны.

"Вопрос в том, распространится ли ограничение на других крупных импортеров, что может быстро стать строгим испытанием европейской решимости поддержать Украину в условиях резкого роста цен на энергоносители и роста рисков рецессии", – отметила Крофт.

Что с валютой в Украине?

Национальный банк Украины установил официальный курс евро к гривне на понедельник. Май начнется с небольшого роста европейской валюты, которая 2 мая обойдется в 30,84 грн.

Эксперты отмечают, что евро сдает позиции по отношению к доллару – в день это более 1%. Изменения связывают с высокой инфляцией, безработицей и тем, что европейская валюта не столь сильно интересует инвесторов.

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В то же время курс доллара остается замороженным на уровне 29,25 грн. еще от 24 февраля. Однако недавно НБУ разрешил продавать валюту и снял ряд других ограничений, что позволит дополнительно укрепить гривну.

Ранее Аналитик Roboforex Андрей Гойлов подчеркнул, что доллар остается надежным способом сохранить сбережения Благодаря помощи ЕС и США, оперативным действиям Национального банка и падению спроса на иностранную валюту среди украинцев удалось избежать девальвации гривны.