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Май начнется с роста евро – какой курс в НБУ

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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29 апреля, 17:34
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В Национальном банке рассчитали официальный курс валют на 2 мая
Кратко о том, что происходит с курсом евро в Украине
Кратко о том, что происходит с курсом евро в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины установил официальный курс евро к гривне на понедельник.

Соответствующее информацию опубликовали на сайте НБУ.

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Да, по состоянию на 2 мая, евро будут рассчитывать на уровне 30,84 грн. Заметны очередные колебания и рост валюты на 16 коп. после выходных.

В воскресенье, 1 мая и в последний день апреля евро оценивали на уровне 30,68 грн. Этот показатель сохранялся еще и в пятницу, 29 апреля.

В то же время за прошедшую рабочую неделю евро подорожало на 28 копеек. По официальному курсу НБУ за евро просили 30,96 грн. До этого европейская валюта оценивалась в 31,22 грн и 31,44 грн.

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Курс валют на 2 мая
Курс валют на 2 мая / Фото: НБУ

Курс злотого 2 мая будет на уровне 6,6 грн. Австралийский доллар будет оцениваться на уровне 20,96 грн. Британский фунт стерлингов можно будет купить за 36,72 грн. Швейцарский франт за 30,12 грн, а чешский крону – за 1,25 грн. Турецкую лиру рассчитали на уровне 1,97 грн.

Что происходит с евро?

Эксперты отмечают, что евро сдает позиции по отношению к доллару – в день это более 1%. Изменения связывают с высокой инфляцией, безработицей и тем, что европейская валюта не столь сильно интересует инвесторов.

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ЕЦБ тоже не спешит повышать ставки. Французская финансистка Кристин Лагард (Christine Lagarde) заявила, что это произойдет только после покупки активов, вероятно, только в третьем квартале.

Что с долларом?

Доллар остается замороженным на уровне 29,25 грн. с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В НБУ его не планируют менять вплоть до отмены военного положения.

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов подчеркнул, что доллар остается надежным способом сохранить сбережения Недавно украинцы снова получили возможность покупать валюту. Благодаря этому решению Национального банка поддержку получит гривна.

Несмотря на все ожидания, гривна не девальвировала слишком сильно. Эксперты отмечают, что этому способствует помощь ЕС и США, оперативные действия Национального банка, а также снижение спроса среди украинцев на валюту.

"Сегодня" также писали, что происходит с курсом рубля в России, и рассказывали, что ждет наличный доллар В ближайшее время.

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Официальный курс доллара Официальный курс доллара
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Прогноз МВФ
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Львовская область
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Полтавская область
23 400 грн
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