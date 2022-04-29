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Найвищий за 20 років: індекс долара б’є рекорди

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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29 квітня, 20:37
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Аналітики зафіксували індекс долара на рівні 2002 року
Ситуація на валютному ринку стрімко змінюється
Ситуація на валютному ринку стрімко змінюється / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Індекс американського долара 28 квітня зафіксували на рівні 103,93 – це найвищий показник за останні 20 років, тобто з 2002 року.

Як пише CNBC, індекс визначають у співвідношенні американського долара до євро, японської єни, британського фунта стерлінгів, канадського долара, шведської крони й швейцарського франка.

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Від початку 2022 року цей індекс зріс на понад 8%. Інвестори купують все більше казначейських облігацій США і цим зміцнюють валюту. Найближчим часом відсоткову ставку планують підняти до 3%.

/ Фото: скріншот

Енергетична війна

На цьому тлі японська єна знецінилась, оскільки країна залишила ставку, фактично, на нульовому рівні. А з огляду на війну Росії проти України, падає і євро щодо долара, а разом з цим посилюється й енергетична криза.

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За словами керівниці глобального дослідження сировини в RBC Capital Markets Хеліми Крофт, уже прослідковується перший відкритий акт енергетичної війни.

"Питання в тому, чи пошириться обмеження на інших великих імпортерів, що може швидко стати суворим випробуванням європейської рішучості підтримати Україну в умовах різкого зростання цін на енергоносії та зростання ризиків рецесії", – зауважила Крофт.

Що з валютою в Україні?

Національний банк України встановив офіційний курс євро до гривні на понеділок. Травень розпочнеться з невеликого росту європейської валюти, яка 2 травня коштуватиме 30,84 грн.

Експерти зазначають, що євро здає позиції щодо долара – на день це понад 1%. Зміни пов’язують з високою інфляцією, безробіттям і тим, що європейська валюта не так сильно цікавить інвесторів.

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Водночас курс долара залишається замороженим на рівні 29,25 грн ще від 24 лютого. Однак нещодавно НБУ дозволив продавати валюту й зняв низку інших обмежень, що дозволить додатково зміцнити гривню.

Раніше Аналітик Roboforex Андрій Гойлов підкреслив, що долар залишається надійним способом зберегти заощадження. Завдяки допомозі ЄС та США, оперативним діям Національного банку й падінню попиту на іноземну валюту серед українців, вдалося уникнути девальвації гривні.

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