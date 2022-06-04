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Пенсии украинцам повысят еще три раза – что будет с выплатами до конца года

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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4 июня, 06:45
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Рассказываем, чего ждать украинским пенсионерам до конца 2022 года
В 2022 году запланировано еще три повышения пенсий
В 2022 году запланировано еще три повышения пенсий / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В конце 2022 года средняя пенсия в Украине составит 4,5 тыс. грн. Всего можно ожидать еще три повышения.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

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Итак, повышение выплат пенсионерам запланировано в июле, октябре и декабре.

Минимальная пенсия в июле вырастет до 2 027 грн, а максимальная до 20 270 грн.

В октябре запланированы перерасчеты для таких категорий пенсионеров:

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  • для украинцев в возрасте от 70 лет при условии наличия полного стажа (35 лет – для мужчин, 30 лет – для женщин) минимальная пенсия увеличится до 3000 грн.
  • для пенсионеров от 65 лет при наличии у них достаточного стажа (30 лет – для женщин и 35 лет – для мужчин) минимальная пенсия вырастет до 2 680 грн.
  • для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, а это 1,7 млн украинцев установят ежемесячную доплату к пенсии в размере 300 грн.

В декабре рост ожидается в связи с повышением прожиточного минимума. В первый зимний месяц минималка вырастет до 2 093 грн, максимальная пенсия до 20 930 грн.

Для неработающих пенсионеров от 60 до 70 лет при наличии достаточного стажа минимальная пенсия составит 2500 грн.

Досрочный выход на пенсию

Некоторые украинцы могут досрочно выйти на пенсию, начиная с февраля этого года. Это касается родителей детей, имеющих тяжелые, редкие заболевания, однако которым не установлена инвалидность.

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Для мужчин и женщин условия отличаются:

  • женщинам для получения выплат следует достичь 50-летнего возраста и иметь не менее 15 лет страхового стажа;
  • мужчинам доступны выплаты по выбору матери или если ее нет, и только по достижении 55-летнего возраста и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Какие документы необходимы для оформления досрочного выхода на заслуженный отдых, смотрите в нашем материале.

Ранее "Сегодня" также писали, что пенсии в оккупации будут выплачиваться по новой схеме и рассказывали, куда денется пенсия если не прийти за ней вовремя.

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