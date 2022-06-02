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Украинцев ждет повышение пенсий в июле – от чего зависят выплаты

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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2 июня, 07:45
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Рассказываем, от чего зависит запланированное правительством повышение пенсий украинцам
Украинцев ждет повышение пенсий в июле
Украинцев ждет повышение пенсий в июле / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В 2022 году украинское правительство запланировало несколько этапов повышения пенсий, очередной перерасчет запланирован на июль.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная во время телемарафона.

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Это связано с повышением прожиточного минимума, однако новый этап может оказаться под угрозой, все зависит от госбюджета.

"Я буду надеяться, что возможности госбюджета позволят выполнять календарь повышения пенсий. Мы произведем перерасчеты пенсионерам. Будут перечисляться надбавки за сверхурочный стаж и если у людей есть дополнительные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму", – отметила Лазебная.

Досрочный выход на пенсию

С февраля 2022 года родители детей, имеющих тяжелые, редкие заболевания, однако которым не установлена инвалидность, могут претендовать на досрочный выход на заслуженный отдых.

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В Пенсионном фонде пояснили, что условия для мужчин и женщин отличаются:

  • женщинам для получения выплат нужно достичь 50-летнего возраста и иметь не менее 15 лет страхового стажа;
  • мужчинам доступны выплаты по выбору матери или если ее нет, и только после достижения 55-летнего возраста и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Для оформления выплат нужны следующие документы:

  • заявление о назначении досрочной пенсии;
  • документ о рождении ребенка;
  • справка медицинского учреждения о заболевании ребенка до шестилетнего возраста.

"Сегодня" ранее писали, кто имеет право на досрочный перерасчет пенсий, и рассказывали, что делать тем, кому не хватает страхового стажа для ухода на пенсию по возрасту.

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