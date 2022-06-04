Пенсії українцям підвищать ще тричі – що буде з виплатами до кінця року

Розповідаємо, чого чекати українським пенсіонерам до кінця 2022 року

У 2022 році заплановано ще три підвищення пенсій / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Наприкінці 2022 року середня пенсія в Україні становиме 4,5 тис. грн. Усього можна очікувати ще три підвищення.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

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Отже, підвищення виплат пенсіонерам заплановані у липні, жовтні та грудні.

Мінімальна пенсія в липні зросте до 2 027 грн, а максимальна до 20 270 грн.

У жовтні заплановані перерахунки для таких категорій пенсіонерів:

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для українців віком від 70 років за умови наявності повного стажу (35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок) мінімальна пенсія збільшиться до 3 000 грн.

для пенсіонерів від 65 років за наявності у них достатнього стажу (30 років — для жінок та 35 років — для чоловіків) мінімальна пенсія зросте до 2 680 грн.

для пенсіонерів віком від 70 до 75 років, а це 1,7 млн українців встановлять щомісячну доплату до пенсії у розмірі 300 грн.

У грудні зростання очікується у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму. У перший зимовий місяць мінімалка зросте до 2 093 грн, максимальна пенсія — до 20 930 грн.

Для непрацюючих пенсіонерів від 60 до 70 років за наявності достатнього стажу мінімальна пенсія становитиме 2 500 грн.

Достроковий вихід на пенсію

Деякі українці можуть достроково вийти на пенсію починаючи з лютого цього року. Це стосується батьків дітей, які мають тяжкі, рідкісні захворювання, однак яким не встановлено інвалідність.

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Для чоловіків і жінок умови відрізняються:

жінкам для отримання виплат потрібно досягти 50-річного віку і мати не менше 15 років страхового стажу;

чоловікам доступні виплати за вибором матері або якщо її немає, і тільки після досягнення 55-річного віку та за наявності страхового стажу у щонайменше 20 років.

Які документи потрібні для оформлення дострокового виходу на заслужений відпочинок, дивіться в нашому матеріалі.

Раніше "Сьогодні" також писали, що пенсії в окупації виплачуватимуть за новою схемою і розповідали, куди подінеться пенсія, якщо не прийти за нею вчасно.