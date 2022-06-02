Українців чекає підвищення пенсій у липні – від чого залежать виплати

Розповідаємо, від чого залежить заплановане урядом підвищення пенсій українцям

Українців чекає підвищення пенсій у липні / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У 2022 році український уряд запланував кілька етапів підвищення пенсій, черговий перерахунок заплановано на липень.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна під час телемарафону.

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Це пов’язано з підвищенням прожиткового мінімуму, однак новий етап може опинитися під загрозою, все залежить від держбюджету.

"Я сподіватимусь, що можливості держбюджету дозволять виконувати календар підвищення пенсій. Ми здійснимо перерахунки пенсіонерам. Перераховуватимуться надбавки за понаднормовий стаж і якщо люди мають додаткові виплати, прив’язані до прожиткового мінімуму", – зазначила Лазебна.

Достроковий вихід на пенсію

З лютого 2022 року батьки дітей, які мають тяжкі, рідкісні захворювання, однак яким не встановлено інвалідність, можуть претендувати на достроковий вихід на заслужений відпочинок.

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У Пенсійному фонді пояснили, що умови для чоловіків і жінок відрізняються:

жінкам для отримання виплат потрібно досягти 50-річного віку і мати не менше 15 років страхового стажу;

чоловікам доступні виплати за вибором матері або якщо її немає, і тільки після досягнення 55-річного віку та за наявності страхового стажу у щонайменше 20 років.

Для оформлення виплат потрібні такі документи:

заява про призначення дострокової пенсії;

документ про народження дитини;

довідка медичного закладу про захворювання дитини, що було до шестирічного віку.

"Сьогодні" раніше писали, хто має право на достроковий перерахунок пенсій, і розповідали, що робити тим, кому не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію за віком.