Где выгоднее обменять доллар: курс валют ПриватБанка, Monobank и других

Разница между курсом покупки и продажи американской валюты в главных банках Украины 9 мая составляет 20-25 копеек

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Государственные и коммерческие банки в Украине установили "расценки" на иностранную валюту на второй день длинных майских выходных. Сайт "Сегодня" сравнил курсы валют, которые установили утром 9 мая столичные отделения главных банков страны.

Где подороже сдать доллар:

В кассах (грн) На карту (грн) ПУМБ 27,70 27,70 Укргазбанк 27,60 27,62 Monobank (Универсал Банк) 27,55 27,65 Ощадбанк 27,57 27,57 ПриватБанк 27,45 27,50

Где подешевле купить доллар:

В кассах (грн) На карту (грн) Укргазбанк 27,80 27,78 Monobank (Универсал Банк) 27,85 27,85 ПриватБанк 27,86 27,855 Ощадбанк 27,87 27,87 ПУМБ 27,90 27,90

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Сайт "Сегодня" советует обменивать валюту именно в банках. Обменники до сих пор остаются менее безопасными – как минимум потому, что могут оказаться "подделкой". Например, совсем недавно мошенники с помощью фиктивного обменника украли у клиента 68 тысяч долларов. Кроме того, можно нарваться на фальшивые купюры.

Кстати, деньги, которые поступают в банки от НБУ, обработаны для защиты от коронавируса. Как банкноты проходят карантин, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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