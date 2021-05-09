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Где выгоднее обменять доллар: курс валют ПриватБанка, Monobank и других

9 мая, 10:28

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Разница между курсом покупки и продажи американской валюты в главных банках Украины 9 мая составляет 20-25 копеек

/ Фото: Pixabay

Государственные и коммерческие банки в Украине установили "расценки" на иностранную валюту на второй день длинных майских выходных. Сайт "Сегодня" сравнил курсы валют, которые установили утром 9 мая столичные отделения главных банков страны.

Где подороже сдать доллар:

В кассах (грн)На карту (грн)
ПУМБ27,7027,70
Укргазбанк27,6027,62
Monobank (Универсал Банк)27,5527,65
Ощадбанк 27,5727,57
ПриватБанк27,4527,50

Где подешевле купить доллар:

В кассах (грн)На карту (грн)
Укргазбанк27,8027,78
Monobank (Универсал Банк)27,8527,85
ПриватБанк27,8627,855
Ощадбанк27,8727,87
ПУМБ27,9027,90
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Сайт "Сегодня" советует обменивать валюту именно в банках. Обменники до сих пор остаются менее безопасными – как минимум потому, что могут оказаться "подделкой". Например, совсем недавно мошенники с помощью фиктивного обменника украли у клиента 68 тысяч долларов. Кроме того, можно нарваться на фальшивые купюры.

В тренде
Где выгоднее обменять доллар: курс валют ПриватБанка, Monobank и других

Кстати, деньги, которые поступают в банки от НБУ, обработаны для защиты от коронавируса. Как банкноты проходят карантин, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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