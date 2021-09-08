Евро начал сдавать позиции – официальный курс

Национальный банк Украины обнародовал стоимость евро и доллара на 9 сентября

Пока доллар застопорился / Фото: УНИАН, пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 9 сентября:

08.09 09.09 Изменение 1 доллар США 26,73 грн 26,74 грн +0,01 1 евро 31,71 грн 31,63 грн -0,8

По сравнению со средой, 8 сентября, курс доллара стал выше на 1 копейку, а евро снизился в цене на 8 копеек. Как сайту "Сегодня" рассказали эксперты, осенью курс гривни может зафиксироваться на уровне 27,5 грн за доллар.

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что значительной девальвации национальной валюты не будет вплоть до конца года, учитывая ожидание рекордного урожая и получение Украиной 2,7 млрд долларов от МВФ.

Ослабление гривни до уровня 30 грн/доллар до конца года эксперт назвал крайне маловероятным, так как "нет факторов".

Как менялся курс:

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.