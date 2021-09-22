Доллар в Украине резко устремился вниз

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на 23 сентября:
|22.09
|23.09
|Изменение
|1 доллар США
|26,71 грн
|26,67 грн
|-0,04
|1 евро
|31,36 грн
|31,29 грн
|-0,07
После того, как курс доллара сохранял стабильность, Нацбанк установил официальный курс на следующий банковский день ниже на 4 копейки, а евро – на 7 копеек.
Что ждет доллар в ближайшее время
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что в течение недели небольшие колебания курса возможны, в том числе и с изменением тренда по доллару на нисходящий и снова на восходящий, но это не значит, что настала пора девальвации гривни.
"На следующей неделе гривня может снова укрепиться, все будет зависеть от спроса и предложения. Опуститься курсу к 26,5 грн/доллар не позволит регулятор, он тут же выкупит излишки валюты", – прогнозирует Александр Охрименко.
Что происходило с курсом:
- В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
- Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).