Доллар в Украине резко устремился вниз

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару на 23 сентября

Доллар резко подешевел / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на 23 сентября:

22.09 23.09 Изменение 1 доллар США 26,71 грн 26,67 грн -0,04 1 евро 31,36 грн 31,29 грн -0,07

После того, как курс доллара сохранял стабильность, Нацбанк установил официальный курс на следующий банковский день ниже на 4 копейки, а евро – на 7 копеек.

Что ждет доллар в ближайшее время

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что в течение недели небольшие колебания курса возможны, в том числе и с изменением тренда по доллару на нисходящий и снова на восходящий, но это не значит, что настала пора девальвации гривни.

"На следующей неделе гривня может снова укрепиться, все будет зависеть от спроса и предложения. Опуститься курсу к 26,5 грн/доллар не позволит регулятор, он тут же выкупит излишки валюты", – прогнозирует Александр Охрименко.

Что происходило с курсом: