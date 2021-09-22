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Доллар в Украине резко устремился вниз

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
22 сентября, 16:28
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару на 23 сентября
Доллар резко подешевел
Доллар резко подешевел / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на 23 сентября:

22.0923.09Изменение
1 доллар США26,71 грн26,67 грн-0,04
1 евро31,36 грн31,29 грн-0,07

После того, как курс доллара сохранял стабильность, Нацбанк установил официальный курс на следующий банковский день ниже на 4 копейки, а евро – на 7 копеек.

Что ждет доллар в ближайшее время

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что в течение недели небольшие колебания курса возможны, в том числе и с изменением тренда по доллару на нисходящий и снова на восходящий, но это не значит, что настала пора девальвации гривни.

"На следующей неделе гривня может снова укрепиться, все будет зависеть от спроса и предложения. Опуститься курсу к 26,5 грн/доллар не позволит регулятор, он тут же выкупит излишки валюты", – прогнозирует Александр Охрименко.

Что происходило с курсом:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
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