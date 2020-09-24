Зеленский заявил об опасности "Северного потока – 2" для ЕС

Президент рад, что Словакия поддерживает идею сохранения транзита через Украину

Проект газопровода "Северный поток – 2" угрожает единству Европейского Союза. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Словакиюпосле встречи с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой.

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"Приятно, что у нас общее видение по поводу энергетической безопасности Европы и согласие в том, что такие проекты, как "Северный поток – 2", несут серьезные будущие риски для ЕС и его единства", – цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Глава государства добавил, что Словакия играет в обеспечении реверсных поставок газа в Украину.

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Напомним, наша страна не покупает газ напрямую у России с ноября 2015 года. Все потребности обеспечиваются за счет реверса, а наибольшие объемы газа поставляются из Словакии.

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Как сообщалось, госсекретарь МИД Словакии Мартин Клус ранее заявил, что транзит газа через Украину гарантией безопасности Европы.

Против запуска "Северного потока – 2" и за сохранение транзита газа через Украину выступают также США. Ранее Палата представителей Конгресса США уже одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

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