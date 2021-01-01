Зеленский – "метателям грязи на вентилятор соцсетей": У вас посты, у меня – мосты

За восемь месяцев легендарный долгострой можно превратить в новый мост

Президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении ответил свои критикам.

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Он отметил, что доказал – в Украине можно делать хорошие дороги. И миф, что это невозможно, "ушел на все четыре стороны, по всем 4-х тысячам километров новых дорог".

Он обратился к маленьким украинцам: "Когда-то вам будет 18, и вы сможете водить авто по украинским дорогам. Мы старались, чтобы за время, пока вы повзрослеете, эти дороги не постарели. И не устали".

По его словам, 2020 год доказал, что детскую больницу "Охматдет" можно достроить и не передавать, словно булаву, каждому следующему президенту Украины.

Что можно "снести" памятник коррупции, установленный еще в 2004-м, и за восемь месяцев превратить легендарный долгострой страны в новый мост в Запорожье.

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"А по всей Украине отстроить 150 мостов. И мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей. После кого-то останутся посты. А после кого-то останутся мосты", – добавил Зеленский.

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Он напомнил, что для граждан с Донбасса и из Крыма можно сделать современные КПВВ, где им станет окончательно ясно, кто относится к ним как к людям, а кто – как к "заложникам".

"Этот год показал, что можно об армии говорить, а можно сделать для безопасности и обороны крупнейший в истории бюджет, – заявил президент. – Что государство может начать совместное строительство корветов и в первый раз за время независимости заказать у "Антонова" три новых украинских самолета".

Зеленский добавил, что проценты кредитов для бизнеса могут быть не 20, 18 или 14 процентов, а маленькими – 5%, 7% или 9%.

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Читайте на сайте "Сегодня" полный текст новогоднего обращения Зеленского.

Напомним, ранее у Зеленского назвали главные достижения Украины в 2020 году.

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