Українська
$ 27,55
33,68
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Запрет импорта российско-белорусского тока только на 4 месяца это имитация, – экс-премьер

27 мая, 14:20

Ирина Ненько Ирина Ненько

Арсений Яценюк подчеркнул, что решение НКРЭКУ не отвечает национальным интересам

/ Фото: nfront.org.ua

Решение НКРЭКУ запретить импорт тока из России и Беларуси только до октября – это имитация, а не защита национальных интересов.

Реклама

Об этом заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк, пишет "Znaj.ua".

"Почти два года власть финансово спонсировала режимы Путина/Лукашенко деньгами украинских потребителей, шахтеров, энергетиков. Это такая же государственная измена, как и деятельность кума Путина в Украине. Это преступление власти предлагают восстановить с 1 октября, чтобы дальше платить деньги в российский и белорусский бюджеты, из которых удерживают армии эти диктаторские режимы, угрожающие Украине", - заявил экс-премьер.

Он подчеркнул, что решение НКРЭКУ не отвечает национальным интересам.

"Либо вы боретесь на самом деле против наших врагов или, как всегда, – имитация", – добавил экс-премьер.

Реклама

Напомним, 15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорта тока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

В тренде
С какой квартирой не дадут субсидию: актуальные нормы жилья

17 мая с требованием остановить импорт в НКРЭКУ обратилось Министерство энергетики Украины, а 18 мая группа народных депутатов.

26 мая НКРЭКУ приняла решение ограничить импорт всего на 4 месяца.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности, НЭК "Укрэнерго" 2020 год закончила с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.

В частности, более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" должна генерирующим компаниям за услуги балансировки, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Экономия без труда: как это делать с
Экономия без труда: как это делать с "умными" электросчетчикамиЭкономика
Регулирование цен на бензин ударило по карману небогатых и экономных
Регулирование цен на бензин ударило по карману небогатых и экономныхЭкономика
Когда в Украине появится дешевая клубника и черешня: прогнозы не радуют
Когда в Украине появится дешевая клубника и черешня: прогнозы не радуютЭкономика
Украинцев заставят самим себе копить на пенсию
Украинцев заставят самим себе копить на пенсиюЭкономика
ПриватБанк и Ощадбанк массово закрывают отделения: чем вызвано сокращение
ПриватБанк и Ощадбанк массово закрывают отделения: чем вызвано сокращениеФинансы
Сезон клубники в самом разгаре – урожай оказался лучше, чем думали
Сезон клубники в самом разгаре – урожай оказался лучше, чем думалиЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять