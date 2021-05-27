Запрет импорта российско-белорусского тока только на 4 месяца это имитация, – экс-премьер

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Решение НКРЭКУ запретить импорт тока из России и Беларуси только до октября – это имитация, а не защита национальных интересов.
Об этом заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк, пишет "Znaj.ua".
"Почти два года власть финансово спонсировала режимы Путина/Лукашенко деньгами украинских потребителей, шахтеров, энергетиков. Это такая же государственная измена, как и деятельность кума Путина в Украине. Это преступление власти предлагают восстановить с 1 октября, чтобы дальше платить деньги в российский и белорусский бюджеты, из которых удерживают армии эти диктаторские режимы, угрожающие Украине", - заявил экс-премьер.
Он подчеркнул, что решение НКРЭКУ не отвечает национальным интересам.
"Либо вы боретесь на самом деле против наших врагов или, как всегда, – имитация", – добавил экс-премьер.
Напомним, 15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорта тока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.
17 мая с требованием остановить импорт в НКРЭКУ обратилось Министерство энергетики Украины, а 18 мая группа народных депутатов.
26 мая НКРЭКУ приняла решение ограничить импорт всего на 4 месяца.
Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности, НЭК "Укрэнерго" 2020 год закончила с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.
В частности, более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" должна генерирующим компаниям за услуги балансировки, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.