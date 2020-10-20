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Замешанное в скандалах руководство НКРЭКУ задекларировало 17 млн грн наличными, – политолог

20 октября, 15:04

Инна Бабур Инна Бабур

Около 10 млн грн принадлежит главе комиссии Валерию Тарасюку, в отношении которого проводится проверка НАЗК

Члены НКРЭКУ задекларировали наличных средств на сумму 17 млн грн из которых около 10 млн грн принадлежит главе комиссии Валерию Тарасюку, в отношении которого сейчас проводится антикоррупционная проверка НАЗК. Об этом в своем блоге "Профессиональные миллионеры, которые устанавливают нам тарифы" для издания "Цензор.Нет" пишет политолог Кирилл Сазонов, сообщает "Главком".

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"В общем Тарасюк человек далеко не бедный. Почти 10 млн грн наличкой в чемодане, земельные участки под Киевом на 6000 кв. м, что можно рапсом засевать. Загородный дом на 350 квадратов и 4 квартиры в Киеве по 160-200 кв. м – определенно человек не бедствует. Но при всем этом попал под антикоррупционную проверку НАЗК", – пишет политолог.

Также по его данным, глава НКРЭКУ задекларировал два автомобиля Lexus LS 460 и Porsche Macan, часы Vacheron Constantin и костюм за 200 000 грн.

Остальные пять членов комиссии, по словам политолога, задекларировали около 7 млн гривен сбережений в гривневом эквиваленте.

"И вот эти люди, которых нам представляют якобы профессионалами своего дела с нулевой толерантностью к коррупции, руководят энергетическим рынком. Руководят так, что долги между участниками этого рынка достигли 50 млрд грн, госкомпании на грани банкротства, а тарифы растут по три раза за год. Все это сопровождается непрекращающимся обвинениями в коррупции и уголовными делами", – отмечает Сазонов.

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По мнению политолога, идея назначения бизнесменов на государственные должности без надлежащей проверки и открытого конкурса себя изжила.

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Действующий состав НКРЭКУ, по его словам, был непрозрачным образом отобран и назначен одним указом президента Владимира Зеленского.

Напомним, 7 октября НАЗК начало антикоррупционную проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка. Причиной стали подозрения в конфликте интересов, связанном с энергетическим бизнесом его родного брата.

Эти факты обнародовали народные депутаты – члены временной следственной комиссии. Они также сообщили о регулярных визитах Тарасюка в Россию после аннексии Крыма и начала войны.

В целом депутаты обвиняют НРКЭКУ в непрофессионализме и создании нескольких коррупционных схем и называют этот орган ответственным за беспрецедентный кризис в энергетике.

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тарифы кризис коррупция НКРЭКУ Сазонов Валерий Тарасюк
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