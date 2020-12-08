Взятки мельчают: главе ФГИ давали 100 тыс. долларов за работу нужному человеку

Экс-глава "Николаевоблэнерго" хотел любой ценой остаться на своей должности

Следователи Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры разоблачили на предложении и предоставлении неправомерной выгоды главе Фонда государственного имущества бывшим чиновником АО "Николаевоблэнерго".

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Поскольку 70% акций АО принадлежат государству, оно входит в сферу управления ФГИ. Поэтому главе Фонда предлагали взятку за трудоустройство на должность руководителя этого предприятия. Деньги злоумышленник планировал передать двумя частями: 50 тыс. долларов до назначения и остальные – после.

Кроме того, бывший чиновник обещал главе ФГИ после назначения ежемесячно платить 200 тыс. долларов как часть "теневой" прибыли, полученной в должности.

Реклама / Фото: НАБУ

В тренде В Украине оживилась ипотека: банки вышли на рекорд за два года

Взяткодателя разоблачили во время дачи первых 50 тыс. долларов и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Как уточняют в НАБУ, это – третья зафиксирована попытка подкупа главы ФГИ. Расследования по предыдущим двум попыткам предоставления неправомерной выгоды завершены.

Напомним, в июле 2020 года главу ФГИ пытались подкупить за 800 тысяч долларов, предлагая назначить руководителями предприятий "нужных людей".

А в январе 2020-го НАБУ сообщило о разоблачении трех человек при попытке дать 5 млн долл. взятки главе ФГИ за назначение определенного человека на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод".

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама