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Вопрос тарифа на передачу электроэнергии станет проверкой для президента, – нардеп

13 ноября, 14:47

Инна Бабур Инна Бабур

По подсчетам депутата, общая сумма дополнительных расходов из-за подорожания электроэнергии составит 6 млрд грн

Вместо поддержки от государства во время кризиса, украинцы дополнительно заплатят из собственных карманов 6 млрд грн из-за повышения тарифа на передачу электроэнергии. Об этом написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook, сообщает "Хвиля".

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"Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк планирует еще раз повысить тарифы на передачу электричества для бизнеса. В этом году тариф поднимется уже вдвое. Наверное, это еще одна большая реформа по стороны Зеленского о поддержке бизнеса. Представьте, карантин, падение производства, падение спроса, во всем мире государства поддерживают бизнес, дают кредиты, снижают налоги и тому подобное. В Украине? Повышают тарифы в 2 раза", - написал Гончаренко.

По его словам, повышение тарифа на передачу электроэнергии почувствует каждый украинец, который будет покупать произведенные бизнесом товары и услуги, ведь стоимость тока будет заложено в их себестоимость. По подсчетам депутата, общая сумма дополнительных расходов из-за подорожания электроэнергии составит 6 млрд грн.

"Что значит такое повышение? Для промышленности – что они заплатят на 6 миллиардов больше за свет. А значит, мы с вами тоже станем беднее на 6 миллиардов, ведь именно мы заплатим за товары с новой ценой. То есть, привет инфляция и дорогой доллар", - подытожил Гончаренко и обратился в своей заметке к президенту Владимиру Зеленскому: "Каждое ваше решение приносит огромные потери для каждого украинца".

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Как известно, план ротации членов Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердил президент.

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Для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУс 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-час до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

Промышленники и бизнес выступают против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы падению экономики. А председатель Комитета экономистов Андрей Новак заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию по удорожанию всех товаров и услуг.

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тарифы электроэнергия Алексей Гончаренко ценообразование НКРЭКУ
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