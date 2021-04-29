Власти нужно найти пути наполнения бюджета, не увеличивая налоговое давление на экономику, – политолог

Чтобы бизнес подпитывал экономику, надо проводить по отношению к нему гибкую политику, считает эксперт

Власть во время кризиса должна найти баланс, ведь бизнесу необходимо помочь преодолеть экономические проблемы. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, сообщает "Politeka".

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"Надо проводить гибкую политику по отношению к бизнесу, особенно к малому и среднему, который страдает от кризиса нынешнего. Надо им дать больше воздуха, а соответственно, меньше налогов, чтобы они развивались, чтобы не погибли и чтобы они подпитывали экономику", - сказал Фесенко в эфире телеканала "Украина 24".

В то же время, по его мнению, существует вопрос наполнения бюджета, поэтому нужно проводить взвешенную политику и искать пути для наполнения бюджета.

"Надо демонстрировать искусство политики и найти баланс, чтобы были деньги в бюджете. Но таким образом, чтобы это не было чрезмерным давлением на экономику", – резюмировал Фесенко.

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Ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что вместо того, чтобы убивать бизнес, властям следовало бы навести порядок на теневом рынке топлива, где процветают миллиардные коррупционные схемы. Так он прокомментировал намерение председателя налогового комитета Даниила Гетьманцева повысить налоги для бизнеса.

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В свою очередь инвестаналитик Эрик Найман подчеркнул, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.