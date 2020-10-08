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Великобритания одобрила Украине кредитные гарантии на 3 млрд долларов

8 октября, 19:04

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Приоритетными секторами сотрудничества станут оборона, сельское хозяйство и инфраструктура

Экспортно-кредитное агентство британского правительства возобновляет свою работу на украинском рынке с возможностью выдачи кредитных гарантий на сумму до 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,23 млрд долларов США).

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Об этом сообщает Укринформ.

Как говорится в пресс-релизе британского правительства, агентство восстанавливает покрытие британского экспорта в Украину и теперь может оказать поддержку до 2,5 млрд фунтов стерлингов для стимулирования экспорта Великобритании в нашу страну.

Британский министр по международной торговле Ранила Джаявардена должен будет подписать Меморандум о взаимопонимании с представителями украинского правительства, в котором будут указаны отрасли смогут получить выгоду от поддержки UKEF, и который поможет увеличить торговлю между двумя странами.

Приоритетными секторами сотрудничества указаны оборона, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщалось, что Украина и Великобритания подписали историческое Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Кроем того, Украина получила от Великобритании 1,6 млрд долларов на развитие флота.

Напомним, что 7-8 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил с визитом Великобританию:

Видео: Reuters

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Великобритания кредиты гарантии
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