Вакцина от коронавируса: выгодно ли Украине производить ее

Чтобы выйти на рынок вакцин – нужно соревноваться с монополистами на глобальном уровне

США и Великобритания одобрили вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19. Еще 52 вакцины-кандидата проходят последний этап клинических испытаний. Украина пока рассчитывает на бесплатные вакцины от COVAX. Мы сможем получить первую партию вакцин только весной, когда начнется массовое производство и поставка вакцин по заказам.

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А тем временем сайт "Сегодня" разбирался: что Украине выгоднее – покупать вакцину или производить?

В Украине мало населения. Рождаемость в стране невысокая и объемы вакцин нужны небольшие. То есть, украинская вакцина будет или очень дорогая, или будет окупаться слишком долго. А если взять необязательные прививки, например, от гриппа, то от него вакцинируются меньше 1% населения.

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Даже если взять список прививок, которые делаются всем украинцам, то Украине выгоднее закупать вакцины, чем производить, уверена Светлана Доан, эпидемиолог и профессор Киевского медицинского университета:

"Производство не будет приносить доходы Украине. А чтобы выйти на рынок с вакцинами – будет сложно соревноваться с монополистами на глобальном уровне, которые обеспечивают потребности большинства стран мира. Для Украины вакцину выгоднее закупать за границей и знать, что будет высокое качество препарата. Это будет дешевле, чем сделать производство вакцин мирового уровня".

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Алла Мироненко, вирусолог и заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского солидарна с коллегой:

"В Украине производили вакцины по старым технологиям. Сейчас есть новые технологии, которые позволяют получать более чистый продукт, который не вызывает реакций. Чтобы создать современное производство вакцин, нужно не просто большие деньги, а огромные".

Напомним, в Минздраве заявляют, что первую партию вакцин Украина получит в первом квартале, максимум в начале второго. А чтобы ускорить процесс, Верховная Рада упростила процедуру регистрации вакцины от COVID-19.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Украине выгодней покупать вакцину или производить?".

Также напомним, что премьер Денис Шмыгаль хочет вакцинировать 90% украинцев, чтобы в будущем избежать пандемии коронавируса:

Видео: Сегодня

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