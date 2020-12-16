В "Слуге народа" подтвердили: Витренко получит 4 млн долларов премии за победу над "Газпромом"

Вся сумма будет выплачена частями в течение четырех лет

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко получит 4 млн долларов премии за сопровождение дела и выигрыш Украины в Стокгольмском арбитраже.

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Об этом замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNEWS.

По словам нардепа, Витренко очень не любят в "Газпроме" и он имел право претендовать на эту премию.

Также Кравчук уточнила, что сейчас эти деньги будут переданы в бюджет. Однако из-за финансовых сложностей в стране вся сумма будет выплачена частями в течение четырех лет.

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Напомним, в феврале-2020 тогдашний исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подал иск в суд с требованием выплатить ему премию за победу над "Газпромом".

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Иск был подан за нарушение трудового договора наблюдательным советом "Нафтогаза" – из-за задержки в выплате премии за взыскание с "Газпрома" 2,9 млрд долларов. При этом Витренко заявил, что "вопрос не в деньгах, а в справедливости".

Также напомним, в феврале-2018 Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом" и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долларов. Из этой суммы 2,1 млрд долларов были зачтены арбитрами в качестве оплаты за полученный "Нафтогазом" в 2014–2015 годах, но неоплаченный из-за отсутствия согласованной цены газ.

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