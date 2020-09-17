В России рассказали, как отравление Навального ударило по экономике страны

Из-за угрозы санкций Москва пока не может выйти на рынок еврооблигаций

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального ударило по экономики России. Как сообщает Reuters, это признал министр финансов России Антон Силуанов.

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По его словам, дискуссии о возможных санкциях из-за покушения на Навального повлияли на планы России по заимствованию денег на международных рынках. Москва ждет возможности выйти на рынок еврооблигаций, но не делает этого из-за того, что над ней нависла угроза санкций.

"Все эти ограничения, санкции и шум вокруг Навального не добавляют нам уверенности в хорошем размещении", – сказал Силуанов.

Как отмечается, Россия ищет дополнительные источники финансирования, чтобы залатать "дыру" в бюджете, вызванную снижением цен на нефть и пандемией COVID-19, поэтому любая отсрочка потенциально проблематична. В последний раз Россия привлекла 2,5 млрд долларов в июне 2019 года за счет долларовых еврооблигаций.

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Напомним, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Навального. Политика госпитализировали, он впал в кому. Позже Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок".

7 сентября сообщили, что оппозиционера вывели из медикаментозной комы. Его состояние улучшилось.

15 сентября Навальный сделал первое заявление после отравления.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отравление Навального не останется без ответа со стороны Евросоюза.

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