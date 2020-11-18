В Раде создано межфракционное объединение для поддержки зеленой энергетики, — Гончаренко

В объединение "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" вошли 25 народных депутатов из всех фракций и групп

Депутаты Верховной Рады объединились для поддержки и защиты "зеленой" энергетики в Украине. Об этом сообщили депутаты, вошедшие в объединение, во время брифинга в Верховной Раде, пишет "Politeka".

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В парламенте создано межфракционное объединение "Чистая энергия – здоровая окружающая среда", в которое вошли представители всех депутатских фракций и групп.

"Цель объединения одна – это помощь развитию в Украине чистой возобновляемой энергетики, что является залогом нашего будущего и здоровой окружающей среды для нас и наших детей. Эта отрасль бурно развивается в Украине с 2010 года. Общие инвестиции составили уже более 12 миллиардов долларов, что составляет почти треть всех общих инвестиций в Украину за этот период", - сообщил депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Депутат из фракции "Слуга народа" Арсений Пушкаренко отметил, что в области возобновляемой энергетики работает 900 компаний, 27 тысяч домохозяйств имеют солнечные батареи. Всего за 10 лет "зеленая" генерация уплатила 93,6 миллиарда гривен налогов в бюджет. По его словам, с созданием межфракционного объединения в парламенте генерация получила своих лоббистов.

"Наше межфракционное объединение, в котором представлены все фракции, созданное для того, чтобы защищать, развивать эту отрасль, чтобы те, кто инвестировал, знали, что есть всегда в Раде к кому прийти, обратиться за поддержкой, чтобы они знали, что они будут защищены, всегда любая инициатива, которая улучшает, улучшает и развивает возобновляемую энергетику, всегда имеет своих в хорошем смысле лоббистов в Верховной Раде", – сказал Пушкаренко.

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В межфракционное объединение "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" вошли 25 народных депутатов из всех фракций и групп Верховной Рады. В объединении 7 сопредседателей – от каждой фракции и группы, в частности, Алексей Гончаренко представляет фракцию "Европейская солидарность", Арсений Пушкаренко – фракцию "Слуга народа", Дмитрий Лубинец – группу "За будущее", Максим Ефимов – группу "Доверие", Алексей Кучеренко – фракцию "Батькивщина", Юлия Клименко – фракцию "Голос", Александр Лукашев – фракцию "Оппозиционная платформа "За жизнь".

Как сообщалось, в июле крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой Закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% уже с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму долга (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

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13 ноября послы одиннадцати стран обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику, в котором указан четкий график погашения накопленных долгов за произведенную "зеленую" электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в госбюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства "зеленой" энергии.

17 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019 год", в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании и улучшения финансовых расчетов на рынке электроэнергии.

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Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию.

Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину через созданную властью финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.

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