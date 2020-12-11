В Офисе президента прокомментировали вопрос "дыры" в бюджете

Внештатный советник председателя Офиса президента, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов прокомментировал вопрос "дыры" в бюджете.

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По его словам, план министерства финансов выполняется. Об этом он заявил в эфире "Свобода слова Савка Шустера".

"Вопрос о дыре в бюджете нужно поднимать и не забывать о нем, но мы знаем о том, что макрофинансовая помощь зашла. У министерства финансов есть план, и он выполняется. На этой неделе план был перевыполнен", – сказал Милованов.

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По его словам, из-за локдауна весной Украина потеряла 1% экономики.

"Прогноз, который давал МВФ в год, был 8%, а мы падаем на 5%. То есть мы гораздо лучше выходим, к сожалению, это пандемия, и мы падаем, более того, из этих 5% – 1% из локдаун весной, а остальные 4% из внешние рынки", – добавил Милованов.

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