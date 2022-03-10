В Конгрессе США согласовали 13,6 млрд долларов дополнительной помощи Украине

Американские власти торопятся принять законопроект, чтобы успеть в назначенный законом срок

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Палата представителей США приняла законопроект о государственном финансировании, который включает выделение Украине помощи в размере 13,6 млрд долларов.

Как сообщает CNN, палата представителей США проголосовала поздно вечером в среду, 9 марта, за принятие законопроекта о государственном финансировании, который включает масштабную помощь Украине, которая сопротивляется вторжению России.

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Конгресс спешит с принятием законопроекта, поскольку есть определенные сроки, когда нужно проголосовать закон о госфинансировании. Крайний срок должен был истекать в пятницу, однако уже Палата представителей приняла временный закон о продлении государственного финансирования до вторника.

Многие законодатели стремятся продемонстрировать поддержку Украины на фоне ничем не спровоцированного нападения России на страну.

Помощь от МВФ

Совет директоров Международного валютного фонда поддержал выделение для Украины экстренного финансирования в размере 1,4 млрд долларов.

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По словам директора МВФ Кристалины Георгиевой, политическая реакция украинской власти на чрезвычайные ситуации была впечатляющей. В частности, относительно мер по сохранению доступности валютных резервов и уменьшению неопределенности обменного курса. Кроме того, она подчеркнула факт, что Украина выполнила все долговые обязательства.