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В ближайшие 10 лет ДТЭК трансформируется в более экологичный, эффективный и технологичный бизнес, – СЕО Максим Тимченко

22 декабря, 17:50

Инна Бабур Инна Бабур

В следующем десятилетии ДТЭК сосредоточится на проектах в газодобывающей отрасли, ВИЭ, трейдинге и распределительных сетях

В рамках Новой стратегии 2030 компания ДТЭК взяла на себя обязательство по трансформации в более экологичный, эффективный и технологичный бизнес. Реализация этой стратегии станет существенным вкладом ДТЭК в декарбонизацию экономики Украины и Европы в целом. Об этом сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко представляя долгосрочную стратегию развития компании до 2030 года.

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"Сегодня энергетическая отрасль меняется под влиянием глобальных трендов. Чтобы сохранить лидерство на конкурентном рынке электроэнергии мы трансформируем наш бизнес и ставим себе новые амбициозные цели. Как бизнес мы видим свою задачу в том, чтобы предложить нашим клиентам современные сервисы и энергоэффективные решения. Как национальный инвестор мы заявляем о своей готовности помочь Украине трансформировать энергетическую отрасль для дальнейшего синхронного развития с европейским энергетическим сектором", - сказал Максим Тимченко.

Он напомнил, что за 15 лет ДТЭК инвестировал в энергетику и устойчивое развитие 11,9 млрд долларов, что обеспечило рост производства и социальное развитие регионов, где работают производственные предприятия Группы ДТЭК.

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По его словам, Новая стратегия ДТЭК 2030 основана на принципах ESG (Environmental, Social, Governance), в ее основе ценностные ориентиры бизнеса и стремление соответствовать актуальным запросам общества, глобальные энергетические тренды и тренды развития Украины, которые определяют будущее компании на ближайшие 10 лет.

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Согласно стратегии, в следующем десятилетии ДТЭК сосредоточится на проектах в газодобывающей отрасли, ВИЭ, трейдинге и распределительных сетях. Компания планирует развивать культуру открытых инноваций, завершить цифровую трансформацию бизнеса, став цифровым предприятием на горизонте 2025+. Этим процессам будут способствовать роботизация производства, внедрение инноваций по всей цепочке создания стоимости, масштабное использование современных цифровых технологий и АI решений.

Также, по словам Максима Тимченко, в стратегии говорится о возрастающей роли клиента в принятии бизнес-решений компанией, об усилении клиентоцентричности бизнеса ДТЭК.

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В планах компании также международная экспансия – активное развитие ВИЭ и трейдинга в ЕС.

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