Уруский объяснил, почему Hyperloop в Украине – дело далекого будущего

Амбициозный проект Hyperloop, о котором в Украине говорили несколько лет, окончательно снят с повестки дня и уже не поднимается ни на каких уровнях.
Об этом вице-премьер Олег Уруский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс и космическую программу, заявил РБК-Украина.
"Он снят. Я знаю, что предыдущий министр инфраструктуры (Владимир Омелян. – Ред.) был сторонником этого проекта. Я тоже сторонник всего супернового, современного, прогрессивного, но надо понимать реалии нашей жизни и то, насколько Украина сегодня способна реализовать такой дорогостоящий проект", – заявил чиновник.
По его словам, для Украины это пока – не ближайшее будущее.
"Я был бы счастлив, чтобы мы хотя бы имели скоростную железную дорогу как во Франции, где поезд едет 350 км/час. Для этого нам надо около 40 млрд долларов инвестиций, чтобы построить новые пути под высокоскоростной транспорт", – объяснил вице-премьер.
Напомним, Hyperloop немецких разработчиков развил рекордные 463 км/ч на соревнованиях в США. Ближайшими конкурентами немцев стали представители Швейцарской высшей технической школы из Цюриха со скоростью в 252 км/ч.
Нынешнее руководство Министерства инфраструктуры отказалось от проекта Hyperloop в Украине, назвав его абсурдной идеей.
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