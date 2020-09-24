"Укрзализныця" должна обсудить с бизнесом свою реформу, а не повышать тарифы, – Омелян

Косметические меры приведут к тому, что грузоперевозки для владельцев грузов снова подорожают, считает экс-министр

Прежде чем повышать тарифы на перевозки посредством введения унифицированного тарифа, "Укрзализныця" должна обсудить с бизнесом системную реформу отрасли. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет "Главком".

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"Любые косметические меры приведут лишь к одному, что на самом деле грузоперевозки для владельцев грузов снова подорожают. Если мы не видим системного подхода, не видим, что входит в себестоимость тарифа и как происходит процесс его образования – мы не можем говорить о каких-либо унификациях или любых других сногсшибательных подходах к перевозкам", – пояснил Омелян.

По его словам, базовая составляющая, от которой необходимо исходить при формировании тарифов, – это себестоимость и составляющие тарифа на перевозку. Вторая – откровенное обсуждение с бизнесом вопросов по рентабельности "Укрзализныци" и относительно средств, которые действительно необходимы для обновления инфраструктуры, подвижного состава, тяги.

По мнению Омеляна, только после этого могут появиться основания для введения унифицированного тарифа на перевозку, хотя он считает, что тарифов может быть несколько.

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"Все-таки рентабельность и маржинальность различных групп товаров разная. Нужны какие-нибудь 2 или 3 тарифа, с учетом того, что они перевозят и какова ситуация с пустыми вагонами. Но эти вещи можно регулировать только тогда, когда мы будем понимать четко, сколько это все на самом деле стоит", - отметил Омелян.

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Напомним, ранее Государственная регуляторная служба Украины пришла к выводу, что предложенная Мининфраструктуры унификация тарифов за перевозку порожних вагонов является очередным повышением тарифов на железнодорожные перевозки.

В свою очередь, экономический эксперт Борис Кушнирук отметил, что проведение реформы "Укрзализныци" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок. А народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев считает, что реформа "Укрзализныци" давно назрела и ключевая задача при ее проведении – преодолеть коррупцию в отрасли.

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