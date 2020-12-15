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"Укрзализныця" будет заключать с местными органами власти публичные договоры на пригородные пассажирские перевозки, – Владимир Жмак

15 декабря, 14:37

Инна Бабур Инна Бабур

УЗ также планирует установить турникеты на станциях и увеличить штат контролеров на пригородных направлениях

Пригородные пассажирские перевозки остаются самым убыточным направлением работы "Укрзализныци", а уровень компенсаций за такие перевозки не покрывает даже минимальных затрат. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак во время круглого стола, посвященного улучшению взаимодействия перевозчика с клиентами, пишет пресс-служба УЗ.

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"Народные депутаты требуют от нас вводить пригородные маршруты в интересах своих отдельно взятых округов, но вопрос компенсации за эти перевозки остается открытым. Например, только Министерство образования и науки Украины уже задолжало нам более 1 млрд грн компенсаций", – сообщил он.

Поэтому, по словам Владимира Жмака, "Укрзализныця" планирует заключать публичные договоры о предоставлении услуг с областными администрациями и крупными компаниями, которые заинтересованы в перевозках сотрудников в комфортных условиях.

"Подход простой: есть договор – есть электричка и качественный сервис, нет договора – будем обслуживать направления по остаточному принципу. Другого варианта воздействия на местные органы власти у нас практически нет", – констатировал он, добавив, что "Укрзализныця" также концентрирует внимание на борьбе с безбилетным проездом на пригородных направлениях, установлении турникетов на станциях и увеличении штата контролеров.

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Комментируя вопрос повышения тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении, Владимир Жмак в очередной раз напомнил, что это компетенция исключительно Министерства инфраструктуры Украины, а "Укрзализныця" может только предоставлять регулятору свои предложения.

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"Мы можем работать только с ценами на билеты в I классе поездов "Интерсити+", и мы их не повысили, а наоборот – снизили. Ранее эти вагоны были практически пустыми, а после снижения тарифов начали заполняться. Мы также будем общаться с Министерством инфраструктуры относительно сбалансированной тарифной политики в пассажирских перевозках", - резюмировал глава "Укрзализныци".

Напомним, что за 10 месяцев "Укрзализныця" уплатила местным бюджетам почти 3,1 млрд грн земельного налога и не получила от них более 186 млн грн компенсаций за социальные перевозки.

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Укрзализныця железная дорога перевозки Интерсити пригородные поезда Владимир Жмак
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