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"Укрметаллургпром" предложил создать новый законопроект по экоконтролю

8 сентября, 19:29

Инна Бабур Инна Бабур

Бизнес-сообщество готово совместно с экспертами подготовить новый оптимальный законопроект об экоконтроле

Зарегистрированный законопроект об экологическом контроле (№3091) наделяет экоинспекцию неограниченными полномочиями, необходимо подготовить новый оптимальный законопроект. Об этом сообщил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "Украина 24".

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"Этот законопроект не про экологический контроль. Фактически речь идет о том, что полномочия экологической инспекции увеличиваются до просто невероятных величин. И без того эта организация известна, просто легендарная своей коррупционной деятельностью. Сейчас мы им в руки, вместо того, чтобы упорядочить процесс экологического контроля, даем чрезвычайные полномочия", – сказал Каленков.

В частности, он отметил, что согласно законопроекту экологический инспектор может заходить на предприятие без присутствия представителя предприятия и даже в нерабочее время, а также останавливать предприятия полностью или частично без решения суда.

"Это не приведет к улучшению контроля. Это приведет просто к тому, что экологические инспектора будут выпрашивать и требовать большие взятки", – считает Каленков.

Он сообщил, что бизнес-сообщество готово совместно с экспертами подготовить новый оптимальный законопроект об экоконтроле.

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"Мы предлагаем вместе с бизнес-сообществом разработать нормальную, прозрачную, европейскую систему государственного контроля. Мы как добросовестные предприятия заинтересованы в том, чтобы такой контроль был", – подчеркнул Каленков.

Ранее президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что принятие законопроекта о государственном экологическом контроле (№3091) и внедрение его норм приведет к остановке отечественной промышленности.

В свою очередь гендиректор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт считает, что принятие законодательных инициатив экологического комитета Рады может привести к срыву технологических процессов на металлургических предприятиях и увеличению выбросов заводами.

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