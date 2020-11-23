Украину ждет худший за пять лет урожай кукурузы

Аграрии еще не завершили уборку этой культуры, но показатели уже разочаровывают

Украина собрала 24,5 млн тонн кукурузы с площади 4,7 млн га. Осталось убрать урожай с 751 тыс. га. При нынешнем уровне урожайности аграрии – это еще 4 млн тонн кукурузы. Таким образом, урожай впервые за последние несколько лет будет ниже 30 млн тонн. Для сравнения, в 2019 году он составил 35,88 млн тонн. Сейчас результат – самый низкий с 2016 года.

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Такие подсчеты обнародовали аналитики agronews.ua.

"Существенное снижение урожая украинской кукурузы стало фактором формирования мировой цены на эту культуру. В то же время, уборочные работы в Украине по кукурузе и сое еще не завершены. Поэтому окончательные выводы по объему урожая кукурузы в Украине можно будет сделать после завершения уборочных работ", - добавили аналитики.

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Ранее также сообщалось, что Египет нашел замену украинской кукурузе. Основными поставщиками кукурузы в эту страну сейчас являются страны Южной Америки (Аргентина и Бразилия) и Черноморского региона, включая Украину и Румынию. Начиная с марта 2020 года поставки кукурузы из Украины в Египет начали снижаться, тогда как Аргентина наращивает отгрузки.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Украине спасали аграриев и урожай-2020. Подробнее об этом узнавайте из видеосюжета:

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