Украинская казна за сентябрь "похудела" вдвое: сколько осталось на счете

В прошлом году в это время на Едином казначейском счете было в три раза больше средств

Украинская казна за последний месяц "похудела" в два раза. По состоянию на 1 октября остатки на Едином казначейском счете составили 21,3 млрд грн, на 1 сентября этот показатель составлял 45,7 млрд грн.

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Эта информация содержится на сайте Государственной казначейской службы.

Отметим, 1 октября 2019 года на Едином казначейском счете находилось 61,6 млрд грн.

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Динамика казначейского счета в 2020 году:

январь – 17,6 млрд грн;

февраль – 12,1 млрд грн;

март – 17,2 млрд грн;

апрель – 10,5 млрд грн;

май – 17,6 млрд грн;

июнь – 32,5 млрд грн;

июль – 75,7 млрд грн ;

; август – 51,7 млрд грн;

сентябрь – 45,7 млрд грн;

октябрь – 21,3 млрд грн.

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Ранее Госказначество сообщило, что украинский бюджет недосчитался 30 миллиардов гривен.

Напомним, Министерство финансов поставило задачу руководству налоговой и таможенной служб увеличить плановые поступления в бюджет на 10-15%.

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