Украинская казна за сентябрь "похудела" вдвое: сколько осталось на счете

Украинская казна за последний месяц "похудела" в два раза. По состоянию на 1 октября остатки на Едином казначейском счете составили 21,3 млрд грн, на 1 сентября этот показатель составлял 45,7 млрд грн.
Эта информация содержится на сайте Государственной казначейской службы.
Отметим, 1 октября 2019 года на Едином казначейском счете находилось 61,6 млрд грн.
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Динамика казначейского счета в 2020 году:
- январь – 17,6 млрд грн;
- февраль – 12,1 млрд грн;
- март – 17,2 млрд грн;
- апрель – 10,5 млрд грн;
- май – 17,6 млрд грн;
- июнь – 32,5 млрд грн;
- июль – 75,7 млрд грн;
- август – 51,7 млрд грн;
- сентябрь – 45,7 млрд грн;
- октябрь – 21,3 млрд грн.
Ранее Госказначество сообщило, что украинский бюджет недосчитался 30 миллиардов гривен.
Напомним, Министерство финансов поставило задачу руководству налоговой и таможенной служб увеличить плановые поступления в бюджет на 10-15%.
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