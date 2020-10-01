Українська
$ 28,31
33,16
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Украинская казна за сентябрь "похудела" вдвое: сколько осталось на счете

1 октября, 13:55

Денис Беспалов Денис Беспалов

В прошлом году в это время на Едином казначейском счете было в три раза больше средств

Украинская казна за последний месяц "похудела" в два раза. По состоянию на 1 октября остатки на Едином казначейском счете составили 21,3 млрд грн, на 1 сентября этот показатель составлял 45,7 млрд грн.

Реклама

Эта информация содержится на сайте Государственной казначейской службы.

Отметим, 1 октября 2019 года на Едином казначейском счете находилось 61,6 млрд грн.

Читайте также: В Госказначействе сравнили дефицит госбюджета двух последних лет

В тренде
Как изменится средняя зарплата в Украине к концу года: эксперты дали прогноз

Динамика казначейского счета в 2020 году:

  • январь – 17,6 млрд грн;
  • февраль – 12,1 млрд грн;
  • март – 17,2 млрд грн;
  • апрель – 10,5 млрд грн;
  • май – 17,6 млрд грн;
  • июнь – 32,5 млрд грн;
  • июль – 75,7 млрд грн;
  • август – 51,7 млрд грн;
  • сентябрь – 45,7 млрд грн;
  • октябрь – 21,3 млрд грн.
Реклама

Ранее Госказначество сообщило, что украинский бюджет недосчитался 30 миллиардов гривен.

Напомним, Министерство финансов поставило задачу руководству налоговой и таможенной служб увеличить плановые поступления в бюджет на 10-15%.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Украина казна казначейство

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Взнос 2% от зарплаты: в Украине объединят накопительные пенсии с обычными
Взнос 2% от зарплаты: в Украине объединят накопительные пенсии с обычнымиЭкономика
Как вырастут пенсии в 2021 году: даты и сроки
Как вырастут пенсии в 2021 году: даты и срокиЭкономика
Из-за отмены
Из-за отмены "зеленых" тарифов могут пострадать 25000 украинцевЭкономика
Повышение пенсий в 2021 году: когда, кому и сколько будут платить (инфографика)
Повышение пенсий в 2021 году: когда, кому и сколько будут платить (инфографика)Экономика
Расходы на зарубежные перелеты Зеленского сравнили с расходами Порошенко
Расходы на зарубежные перелеты Зеленского сравнили с расходами ПорошенкоЭкономика
Украинцы серьезно уменьшили расходы: на чем экономят
Украинцы серьезно уменьшили расходы: на чем экономятЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять