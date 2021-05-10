Украина не может импортировать ток из России и рассчитывать на противодействие "Северному потоку – 2" со стороны США, – Наливайченко

Для сотрудничества США и Украины в энергетике сначала следует убрать российский лоббизм из энергосектора, считает нардеп

/ Фото: freepik.com

Украине не стоит рассчитывать на усиление давления США на Россию, пока НКРЭКУ открыто лоббирует закупку электроэнергии у страны-агрессора.

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Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

"Как может НКРЭКУ лоббировать закупку тока в России и финансировать агрессора в то время, как США активно противодействуют строительству "Северного потока – 2" и давят на европейских партнеров?! Уже второй миллиард гривен Украина платит за российское и белорусское электричество. Так быть не может!" – заявил Наливайченко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что пока Украина импортирует ток из России и Беларуси также под угрозой дальнейшее сотрудничество с США в сфере энергетики.

"Третий и очень важный вопрос, который озвучила американская делегация: ЭНЕРГЕТИКА. Сотрудничество будет. Но сначала нужно убрать российский лоббизм из энергосектора", – подчеркнул нардеп.

Наливайченко отметил, что в США хорошо проинформированы о коррупционных схемах НКРЭКУ, связанных с импортом российского тока.

"Соединенные Штаты знают больше, чем хотелось бы президенту Зеленскому. И украинской власти стоит это учитывать. Скрыть от союзников коррупционные и лоббистские схемы никак не удастся!" – подытожил нардеп.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт·часов на 1 млрд грн.

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15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоруси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям.