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Украина напомнила: "Массандра" – наше культурное наследие, а покупателям грозят санкции

8 декабря, 20:27

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Ни одна уважающая себя структура не пойдет на эту сделку, считает Алексей Резникович

Лицам, причастным к продаже старейшего винзавода "Массандра" в оккупированному Крыму, а также будущим покупателям предприятия грозят украинские и международные санкции.

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Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщают Крым.Реалии.

"Есть такое понятие, как "покушение на совершение преступления". Все те, кто пытается "купить" "Массандру", станут нарушителями закона. Ведь все они знают, что "Массандра" не принадлежит тем, кто сейчас пытается продать. Она украдена. Тот субъект, который незаконным способом купит эту собственность, также присоединится к этому хищению. Против него будет применен весь возможный спектр мер реагирования, в том числе – на международном уровне", – предостерег покупателей Резников.

Он добавил, что Минреинтеграции будет инициировать национальные санкции, международные судебные разбирательства, а также обратится к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки.

Резников уверен, что ни одна структура, которая дорожит репутацией, работает за пределами Крыма и действительно могла бы быть заинтересована в сохранении и развитии предприятия, не пойдет на эту сделку.

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"Потому что гарантированно окажется под санкциями и не сможет работать в цивилизованном мире", – сказал вице-премьер.

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По словам Резникова, "Массандра" – это культурное наследие украинского Крыма, которое сейчас находится под угрозой уничтожения.

Напомним, оккупационные "власти" Крыма хотят продать "Массандру". Стартовая цена – 5,4 млрд рублей (примерно 2 млрд грн, или 69 млн долларов). Аукцион назначен на 14 декабря.

Также напомним, "Массандра" выставила на продажу около 13 тысяч бутылок коллекционных вин урожая, начиная с 1935 и заканчивая 2005 годом.

А тем временем напомним читателям правила для въезда на оккупированные территории Донбасса и Крыма:

Крым и Донбасс: правила въезда на оккупированные территории
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