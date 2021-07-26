Украина должна ограничить экспорт лома, чтобы сохранить конкурентоспособность металлургии, – эксперт

Лом, переработанный в Украине, приносит государству на порядок больше, чем проданный за границу, заявил президент Укрметаллургпрома

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Европейские страны одна за другой закрывают экспорт металлолома, чтобы помочь своим металлургическим предприятиям. К тому же, тонна лома, вывезенного из Украины, дает в госбюджет мизер – всего 58 евро экспортной пошлины. В то время, как эта тонна, переработанная в металл, дает намного больше.

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Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков на рабочем совещании в Минэкономики, посвященном временному запрету экспорта металлолома, сообщает "Оbozrevatel".

"Одна тонна лома, которую экспортировали, приносит в бюджет государства мизер. А тонна лома, которая переработана в сталь и экспортирована, приносит в четыре раза больше. А если посчитать общий экономический эффект с учетом рабочих мест, то понятно, что лом, переработанный в Украине, на порядок больше приносит государству Украина", – пояснил Каленков.

По его словам, еще одна причина, по которой украинские власти должны ограничить экспорт лома из нашей страны – искажение конкуренции на мировых рынках не в нашу пользу. Причина в том, что из Украины экспорт лома идет в Турцию и в российский анклав – ПМР, Приднестровскую Молдавскую республику. При этом в Турции вся металлургическая отрасль имеет грандиозную государственную поддержку, но турецкий рынок – полностью закрыт для украинской металлопродукции, сказал Каленков.

"Это искажает нормальное конкурентное состояние на рынке. Фактически, на рынке существует недобросовестная конкуренция – потому что Турция и ПМР получают огромные дотации и шаровые энергоресурсы. Поэтому они могут завышать цены и выгребать весь лом, который формируется на рынке Украины. Нам нужно убрать на рынке недобросовестную конкуренцию. Тогда внутри Украины сложится рыночная цена на металлолом", – резюмировал Каленков.

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Ранее аналитики исследовательской компании Wood Mackenzie посчитали, что использование металлолома является ключевым фактором для сокращения выбросов СО2. Так, по данным ассоциации WorldSteel, в 2020 году доля электрометаллургии в Украине составила 5,5%, России – 32%, Европе – 42%, Турции – 69%. При этом для выплавки 1 т стали в электродуговых печах нужна 1,1 т лома, значит для увеличения доли электрометаллургии в Украине до 20-30% дополнительно потребуется 3,3-5,5 млн т лома.

Ранее народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что пошлина на экспорт металлолома позволит Украине сохранить европейский экологический курс и сохранить десятки тысяч рабочих мест.