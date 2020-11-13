ТОП-13 умерших знаменитостей с самыми высокими доходами в 2020 году

Не секрет, что мировые знаменитости и после своей смерти продолжают приносить внушительные доходы своим потомкам, родственникам или компаниям, имеющим права на созданные ими или с их участием произведения.
Журнал Forbes составил ТОП-13 умерших знаменитостей с самыми высокими доходами. По сравнению с прошлым годом в рейтинге появились двое новичков – рэпер Juice WRLD и баскетболист Коби Брайант.
- Майкл Джексон (певец) — 48 млн долларов;
- Доктор Сьюз (детский писатель и мультипликатор) — 33 млн долларов;
- Чарльз Шульц (художник-карикатурист) — 32,5 млн долларов;
- Арнольд Палмер (гольфист) — 25 млн долларов;
- Элвис Пресли (певец и музыкант) — 23 млн долларов;
- Коби Брайант (баскетболист) — 20 млн долларов;
- Juice WRLD (рэпер) — 15 млн долларов;
- Боб Марли (певец и музыкант) — 14 млн долларов;
- Джон Леннон (певец и музыкант) — 13 млн долларов;
- Prince (певец и музыкант) — 10 млн долларов;
- Фредди Меркьюри (музыкант) — 9 млн долларов;
- Джордж Харрисон (певец и музыкант) — 8,5 млн долларов;
- Мерлин Монро (актриса кино и певица) — 8 млн.
Напомним, погибший при крушении вертолета Коби Брайант оставил жене в наследство сотни миллионов.
Также напомним, рэпер Juice WRLD (настоящее имя – Джарад Энтони Хиггинс) выпил смертельную дозу болеутоляющих таблеток. Федеральный агент дал музыканту препарат от передозировки опиоидами, но у него остановилось сердце.
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