ТОП-13 умерших знаменитостей с самыми высокими доходами в 2020 году

Журнал Forbes подсчитал, сколько звезды ежегодно зарабатывают после своей смерти

Не секрет, что мировые знаменитости и после своей смерти продолжают приносить внушительные доходы своим потомкам, родственникам или компаниям, имеющим права на созданные ими или с их участием произведения.

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Журнал Forbes составил ТОП-13 умерших знаменитостей с самыми высокими доходами. По сравнению с прошлым годом в рейтинге появились двое новичков – рэпер Juice WRLD и баскетболист Коби Брайант.

Майкл Джексон (певец) — 48 млн долларов;

Доктор Сьюз ( детский писатель и мультипликатор ) — 33 млн долларов;

) — 33 млн долларов; Чарльз Шульц (художник-карикатурист) — 32,5 млн долларов;

Арнольд Палмер (гольфист) — 25 млн долларов;

Элвис Пресли (певец и музыкант) — 23 млн долларов;

Коби Брайант (баскетболист) — 20 млн долларов;

Juice WRLD (рэпер) — 15 млн долларов;

Боб Марли (певец и музыкант) — 14 млн долларов;

Джон Леннон (певец и музыкант) — 13 млн долларов;

Prince (певец и музыкант) — 10 млн долларов;

Фредди Меркьюри (музыкант) — 9 млн долларов;

Джордж Харрисон (певец и музыкант) — 8,5 млн долларов;

Мерлин Монро (актриса кино и певица) — 8 млн.

Напомним, погибший при крушении вертолета Коби Брайант оставил жене в наследство сотни миллионов.

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Также напомним, рэпер Juice WRLD (настоящее имя – Джарад Энтони Хиггинс) выпил смертельную дозу болеутоляющих таблеток. Федеральный агент дал музыканту препарат от передозировки опиоидами, но у него остановилось сердце.

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