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ТОП-13 умерших знаменитостей с самыми высокими доходами в 2020 году

13 ноября, 16:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Журнал Forbes подсчитал, сколько звезды ежегодно зарабатывают после своей смерти

Не секрет, что мировые знаменитости и после своей смерти продолжают приносить внушительные доходы своим потомкам, родственникам или компаниям, имеющим права на созданные ими или с их участием произведения.

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Журнал Forbes составил ТОП-13 умерших знаменитостей с самыми высокими доходами. По сравнению с прошлым годом в рейтинге появились двое новичков – рэпер Juice WRLD и баскетболист Коби Брайант.

  • Майкл Джексон (певец) — 48 млн долларов;
  • Доктор Сьюз (детский писатель и мультипликатор) — 33 млн долларов;
  • Чарльз Шульц (художник-карикатурист) — 32,5 млн долларов;
  • Арнольд Палмер (гольфист) — 25 млн долларов;
  • Элвис Пресли (певец и музыкант) — 23 млн долларов;
  • Коби Брайант (баскетболист) — 20 млн долларов;
  • Juice WRLD (рэпер) — 15 млн долларов;
  • Боб Марли (певец и музыкант) — 14 млн долларов;
  • Джон Леннон (певец и музыкант) — 13 млн долларов;
  • Prince (певец и музыкант) — 10 млн долларов;
  • Фредди Меркьюри (музыкант) — 9 млн долларов;
  • Джордж Харрисон (певец и музыкант) — 8,5 млн долларов;
  • Мерлин Монро (актриса кино и певица) — 8 млн.

Напомним, погибший при крушении вертолета Коби Брайант оставил жене в наследство сотни миллионов.

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Также напомним, рэпер Juice WRLD (настоящее имя – Джарад Энтони Хиггинс) выпил смертельную дозу болеутоляющих таблеток. Федеральный агент дал музыканту препарат от передозировки опиоидами, но у него остановилось сердце.

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рейтинг Майкл Джексон Монро заработки Элвис Пресли Forbes

Источник: Сегодня

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