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Состояние здоровья Трампа подняло цены на нефть

5 октября, 10:17

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Президент США идет на поправку после заражения коронавирусом

Цены на нефть эталонных марок растут 5 октября после заметного снижения на прошлой неделе, по итогам которой Brent потеряла в цене примерно 8%, а WTI – 7,4%. Настроения инвесторов улучшились на фоне того, что заразившийся коронавирусом Дональд Трамп начал выздоравливать.

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Как свидетельствуют данные Investing, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:55 по киевскому времени составила 39,97 доллара за баррель, что на 0,70 доллара (1,78%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 37,80 доллара за баррель, что на 0,75 доллара (2,02%) выше уровня предыдущей сессии.

В тренде
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Снижение цен на нефть вызвали новости о том, что президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. Как рассказали S&P Global Platts аналитики ANZ, это известие усилило опасения инвесторов относительно распространения коронавируса. Но позже лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что Трамп идет на поправку. Это вселило в рынок оптимизм.

Впрочем, прогнозы для нефтяного рынка остаются неблагоприятными – новые карантинные меры угрожают восстановлению мировой экономики и оказывают давление на нефтяной спрос. На этой неделе цены на нефть будут чувствительны к новостям о распространении коронавируса, а также о судьбе нового пакета мер поддержки экономики США.

Тем временем мир ищет вакцину от коронавируса:

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Источник: Интерфакс

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