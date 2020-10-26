Цена местных выборов: кто оплачивал провальные санитарные нормы

Выборы в этом году потребовали дополнительных расходов для соблюдения санитарных норм в условиях карантина. Кампания обошлась госбюджету почти вдвое дороже, чем в 2015-м.

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На выборы было заложено 2 млрд 252 млн 117 тыс. 800 грн (в качестве субвенции местным бюджетам). В 2015-м эта статья расходов составляла только 1 млрд 180 млн 300 тыс. грн. То есть расходы увеличились на 90%, притом что инфляция за минувшие пять лет выросла на 45%. И это не учитывая, что выборы должны были проводить с усиленными мерами противоэпидемиологической безопасности, на что требовались дополнительные расходы.

Где брали деньги

В субвенции не были предусмотрены деньги на обеспечение санитарной безопасности выборов. Эти средства должны были найти и выделить из местного бюджета, в том числе за счет резервных фондов. И ответственность за обеспечение комиссий средствами защиты, термометрами и антисептиками возложили на местные органы власти.

Суммы на местах выделяли совершенно разные. Приведем только несколько примеров.

Так, в Киеве, по словам руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного, на дезинфектанты и средства защиты было потрачено свыше 1,3 млн грн. Если учесть, что в Киеве 1109 избирательных участков, получается, в Киеве безопасность на одном избирательном участке обошлась примерно в 1175 грн.

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В Одессе выделили примерно такую же сумму. Однако там 368 участков. Таким образом, расходы на каждый из них составили свыше 3,5 тыс. грн.

В горбюджете Харькова нашли на выборы 3,2 млн грн. Там 611 избирательных участков, каждому досталось 5,2 тыс. грн.

А вот в Николаеве, как сообщалось, из резервного фонда городского бюджета выделили на противоэпидемические меры на выборах около 2 млн грн. В городе 207 участков, на каждый получилось 9,5 тыс. грн.

Зато маленькая Баштанка (тоже Николаевская область) выделила на это 11,6 тыс. грн. Там 21 участок, каждому, получается, закупили средств всего на 552 грн.

В Ужгороде противоэпидемическое обеспечение выборов потянуло на 250 тыс. грн. В городе 70 участков, на каждый пришлось свыше 3,5 тыс. грн.

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Вывести общую сумму, затраченную во всей стране, невозможно до публикации официальной информации о расходах на санитарные нормы в каждом регионе.

Что говорят санитарные нормы

Кабмин утвердил правила проведения выборов во время эпидемии, по которым все участки должны были обеспечить средствами из перечня санитарных требований.

Должны были закупить термометры для бесконтактного температурного скрининга, моющие средства и контейнеры для утилизации использованных средств защиты, антисептики для избирателей, члены комиссии должны были получить средства индивидуальной защиты: маски, перчатки и защитные экраны, а те, кто выезжал с урнами на дом к больным, – полный защитный костюм.

Какие санитарные нарушения зафиксированы

Представители Комитета избирателей Украины (КИУ) среди других нарушений в день выборов особо выделили нарушение противоэпидемических мер, а именно:

Были закуплены некачественные термометры, которые некорректно показывали температуру. Например, одному наблюдателю намерили 32 градуса, другому – 28. Оба украинца живы и здоровы, подчеркивают в КИУ. Члены избиркомов не меняли маски, а у некоторых их не было вовсе. Отсутствие защитных экранов было названо массовым явлением. В ряде случаев вместо медицинских защитных экранов использовались строительные защитные экраны или защитные очки. Подчас члены избиркомов вынуждены были покупать средства защиты за собственные деньги (впрочем, как и все избиратели). Не проводились влажные уборки; из-за отсутствия средств на дезинфектанты или на зарплаты уборщикам – не сообщается.

Добавим, что, по данным КИУ, на многих участках противоэпидемические меры обеспечивались за счет меценатов.

Будет ли всплеск заболеваемости после выборов

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Вскоре после выборов могут ужесточить карантин из-за вспышки заболеваемости COWID-19. Одна из причин – нарушение санитарных норм во время избирательного процесса. Через несколько недель статистика покажет количество заразившихся, в числе которых и те, кто подхватил инфекцию на избирательных участках.

Заражения, которые произошли во время выборов, покажет статистика через две недели, когда вирус пройдет инкубационный период. Это будут локальные вспышки, уверен председатель Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, НАН Украины Игорь Бровченко. Прежде всего заболеют люди, которые работали на участках весь день, ведь там побывали сотни людей.

"Насколько это повлияет на динамику, нельзя сказать. Мы можем получить какой-то всплеск локальный. Но на общую динамику это не должно повлиять. Если в один день локально увеличилось количество заразившихся, то это несущественно повлияет на общий тренд", – говорит Бровченко.

Напомним, масштабный карантин сразу после местных выборов 25 октября– информация, которая обсуждается на уровне Кабмина.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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