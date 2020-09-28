Семьи жертв крушения Ан-26 получат по 1,5 млн гривен: когда выплатят деньги

Предполагается, что помощь будут организована в кратчайшие сроки

Выплаты семьям погибших в авиакатастрофе в Харьковской области будут срочными. Каждая семья должна единоразово получить 1,576 млн гривен в течение трех недель, когда будет проводиться ДНК-экспертиза тел погибших.

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Об этом заявили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания с министрами и представителями правоохранительных органов, передает пресс-служба Офиса президента.

"Нужно сделать все необходимое, чтобы упростить бюрократические процедуры. Эти выплаты должны быть срочными", - сказал Зеленский.

Шмыгаль добавил, что у Минобороны есть в распоряжении достаточная сумма для поддержки семей жертв катастрофы. В Минобороны также уточнили, то предоставляют родственникам погибших психологическую помощь.

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Напомним, в результате авиакатастрофы погибли 26 человек. Спасатели уже завершили поисковую операцию. Из двух курсантов, переживших крушение, выжил только один. Сейчас он находится в больнице.

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Подробности трагедии узнавайте на сайте "Сегодня" в хронике "Катастрофа Ан-26 под Харьковом: что известно о трагическом рейсе".

Видео: ГСЧС

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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