Семьи жертв крушения Ан-26 получат по 1,5 млн гривен: когда выплатят деньги

Выплаты семьям погибших в авиакатастрофе в Харьковской области будут срочными. Каждая семья должна единоразово получить 1,576 млн гривен в течение трех недель, когда будет проводиться ДНК-экспертиза тел погибших.
Об этом заявили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания с министрами и представителями правоохранительных органов, передает пресс-служба Офиса президента.
"Нужно сделать все необходимое, чтобы упростить бюрократические процедуры. Эти выплаты должны быть срочными", - сказал Зеленский.
Шмыгаль добавил, что у Минобороны есть в распоряжении достаточная сумма для поддержки семей жертв катастрофы. В Минобороны также уточнили, то предоставляют родственникам погибших психологическую помощь.
Напомним, в результате авиакатастрофы погибли 26 человек. Спасатели уже завершили поисковую операцию. Из двух курсантов, переживших крушение, выжил только один. Сейчас он находится в больнице.
Подробности трагедии узнавайте на сайте "Сегодня" в хронике "Катастрофа Ан-26 под Харьковом: что известно о трагическом рейсе".
Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом
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