"Роттердам+" не нанес вреда общественным интересам и это подтвердил ВАКС, – экс-глава СБУ

Решение Высшего антикоррупционного суда о законности закрытия дела "Роттердам+" вступило в силу, что в очередной раз подтвердило отсутствие какого-либо ущерба для государства от действия этой формулы. Об этом заявил народный депутат, бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, пишет "Главком".

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"Я не раз заявлял, что это дело полностью пустое, поскольку нет состава преступления и какого-либо вреда общественным интересам. Это подтвердили все государственные институты, включая две инстанции Высшего антикоррупционного суда", – отметил Наливайченко.

Он добавил, что решение о законности закрытия дела вступило в силу после отказа экс-нардепа Виктора Чумака от апелляционной жалобы о его обжаловании.

"Приветствую позицию бывшего коллеги: здравый смысл должен брать верх над политической целесообразностью. Также поздравляю украинскую антикоррупционную систему с тем, что она продемонстрировала равноудаленность от медиа-мифов и приняла законное решение. Надеюсь, что НАБУ в дальнейшем направит всю свою энергию в конструктивное русло и будет расследовать реальные коррупционные схемы во власти", - отметил бывший глава спецслужбы.

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Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам+" еще 27 августа 2020 из-за отсутствия в нем состава преступления.

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Позже это решение поддержал Офис генерального прокурора. Причина – в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершения кем бы то ни было уголовного преступления. К такому же выводу пришел и Высший антикоррупционный суд, решение которого официально вступило в силу 17 ноября 2020.

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