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"Роттердам + 50 долларов на тонне": "Укрзалізниця" объявила годовой тендер на уголь

16 ноября, 15:13

Инна Бабур Инна Бабур

По текущему обменному курсу, ожидаемая цена закупки угля составляет 95 долл./тонна без НДС

АО "Укрзалізниця" объявила рамочный тендер по закупке годового запаса угля по цене 3228 грн/тонна. Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro, сообщает "РБК".

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Компания планирует купить 26195 тонн угля марки ДГ калорийностью 5500 ккал/тонна с доставкой на склады узловых станций.

По текущему обменному курсу, ожидаемая цена закупки угля составляет 95 долл./тонна без НДС.

По состоянию на середину ноября, котировки на уголь базовой калорийностью 6000 ккал в регионе Амстердам-Роттердам-Антверпен – индекс API2 – составляют 55 долл./тонна.

Этот индекс API2 лежал в основе формулы "Роттердам+", по которой определялась рыночная цена на уголь в 2016-2019 гг. Тогда к индексу API2 прибавлялись логистические затраты на доставку угля в Украину, которые составляли примерно 12,5 долл./т.

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С учетом поправки на калорийность – ведь УЗ закупает уголь калорийностью 5500 ккал/тонна, а индекс в Роттердаме для 6000 ккал/тонна – "Укрзалізниця" рассчитывает приобрести годовой запас угля по цене в порту Роттердам плюс 50 долл./т.

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Напомним, формула "Роттердам+" действовала в Украине с мая 2016 по июнь 2019 г. для определения объективной рыночной цены на уголь при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии.

Она основывалась на принципе импортного паритета и предусматривала использование европейского индекса угля в порту Роттердам плюс затраты на доставку.

После прекращения действия формулы летом 2019 г., цены на уголь и электроэнергию для промпотребителей выросли. К формуле "Роттердам+", как наиболее экономически обоснованной, государственная компания "Центрэнерго" вернулась летом 2020 года при покупке угля из украинских шахт.

Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" покупает дизельное топливо по цене в порту Роттердам плюс 20-30 долларов на тонне в зависимости от конкретного тендера.

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