"Рестораны на колесах" от завода Streamline теперь и в Украине

Отечественная компания, которая производит трейлеры для европейских ресторанов, выполнила первый заказ для Украины

Закусочные на колесах сегодня популярны в Европе, а в Америке давно стали классикой. В Украине культура уличной еды только формируется и набирает популярность. В связи с этим появился спрос на качественные и высокотехнологичные мобильные кухни. Украинская компания Streamline, которая производит специализированные трейлеры для европейских ресторанов и пищевых предприятий, выполнила первый заказ для внутреннего рынка.

Фудтрак STL-6 со специальным оборудованием заказал украинский лидер пищевой промышленности "Мироновский хлебопродукт". Компания планирует с помощью мобильной кухни познакомить украинцев с новой продукцией торговой марки "Бащинский", а также угощать уже полюбившимися вкусностями. Хот-доги и бургеры с мясными изделиями производителя уже продаются "с колес" на ВДНХ.

Корпус вагона изготовлен из ударопрочного стеклопластика, который выдерживает температуры от – 50 до +100 градусов Цельсия и устойчив к ультрафиолету. Внутри стены и потолок облицованы нержавеющей сталью. Благодаря встроенной современной технике создано максимально комфортное пространство для персонала с соблюдением всех норм безопасности.

"Трейлеры – прекрасная возможность для продвижения на рынке любой продукции. Ведь они позволяют охватить новую аудиторию и сделать бизнес максимально мобильным. Вагончики могут быть оборудованы как под кухню, так и под офис. Это отличный рекламный носитель, оформленные в корпоративных цветах с логотипом компании, они привлекают внимание на улицах города. Ранее мы поставляли мобильные рестораны в Европу, но рады, что появился спрос на них и в Украине", - рассказывает директор Streamline Александр Бурыка.

Сегодня портфель заказов Streamline уже заполнен до конца года. В работе специализированные трейлеры для венгерского производителя оборудования для пивных ресторанов и промышленных пивзаводов. Однако в компании ожидают заказов от украинских рестораторов, которые сегодня активно осваивают новую нишу.

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