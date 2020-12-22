Решение АМКУ относительно обоснованности "Роттердам+" развенчало все спекуляции, – Волынец

Решение Антимонопольного комитета по экономической обоснованности формулы "Роттердам+" окончательно развеяло все спекуляции вокруг цен и ценообразования на энергетический уголь.

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Об этом сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

"Все точки над "i" расставлены – Антимонопольный комитет как госорган, имеющий компетенцию объективно исследовать процесс ценообразования, окончательно подтвердил обоснованность формулы", – сообщил нардеп.

По его словам, комитет подтвердил на первый взгляд очевидные для всех профессионалов вещи – формула основана на прозрачном европейском принципе, ни убытков, ни сверхприбылей никому не принесла, а предусматривала объективный механизм определения цен с привязкой к европейскому рынку.

"С самого начала вокруг "Роттердам+" было много мифов, которые распространяли отдельные депутаты и даже силовики. Прозрачная европейская формула удовлетворяла не всех, многие кормились с ручного управления ценами на уголь, существовавшего до ее внедрения", – отметил Михаил Волынец.

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Напомним, 18 декабря АМКУ закрыл дело "Роттердам+". Комитет постановил, что формула не нанесла никакого ущерба и не могла давать одним участникам рынка преференций над другими.

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Формула "Роттердам+", по которой рассчитывалась объективная рыночная цена на энергетический уголь, действовала с мая 2016 по июнь 2019 года. Она автоматически потеряла силу с запуском рынка электрической энергии. После того, как формула приостановила действие, цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей повысились.

С 2017 по 2020 год НАБУ проводило расследование по делу "Роттердам+", по результатам которого не было установлено ни доказательств правонарушения, ни вреда от действия формулы, из-за чего 27 августа 2020 прокуратура закрыла дело.

В сентябре 2020 решение прокуратуры о закрытии дела подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

Решение суда о законности закрытия дела вступило в силу с 17 ноября 2020 года.

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