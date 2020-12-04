Рефинанс от НБУ: монетарная терапия

Национальный банк Украины в самом начале коронакризиса принял решение дать украинскому бизнесу удочку, вместо того, чтобы раздавать рыбу. Денег в нашем бюджете на то, чтобы каждому предпринимателю выдать компенсацию за вынужденный простой из-за карантина, недостаточно. Поэтому решение влить "новую кровь" в экономику и оживить ее, дать возможность не закрывать предприятия через рефинансирование банков – достаточно эффективный инструмент.

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О том, какова роль банков в сдерживании падения украинской экономики вследствие карантина, введенного для снижения темпов распространения COVID-19, а потом – и ее развития, рассказал в интервью "24 Финансы" заместитель председателя правления МТБ БАНКа Ростислав Викторович Иванов.

МТБ БАНК в этом году получил рефинансирование НБУ, в том числе – так называемые "длинные деньги" сроком на 5 лет. В чем, по вашему мнению, смысл этих траншей, что вливает главный банк государства в банковскую систему Украины?

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Стоит сразу акцентировать внимание на том, что рефинанс от НБУ – это не банальная раздача денег, как, к сожалению, многие СМИ пытаются это представить. Это – серьезная финансовая операция государственного уровня, которая ставит перед собой сразу несколько целей. Тендеры долгосрочного финансирования (долгосрочный рефинанс выдается не просто так, а через тендер, то есть, чтобы быть допущенным к участию в нем, банк-реципиент должен соответствовать определенным критериям устойчивости) должны способствовать реализации сразу нескольких задач. Во-первых, это – финансовая стабильность банковской системы страны и, во-вторых, стимулирование экономического роста.

Коронакризис обрушил украинскую экономику: прогнозируют, что ВВП упадет минимум на 5% в 2020 году, дыра в госбюджете увеличилась в 3 раза – до 298 млрд грн. И это – не все финансовые проблемы Украины: еще 346 млрд грн в этом году нужны на погашение госдолга. Как банки Украины могут помочь государству справиться с кризисом?

Раньше, в кризисные моменты, проблему решали так: НБУ печатал деньги и одалживал их Кабмину через облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). Но 5 лет назад, в 2015 г., Законом Украины "О Нацбанке" был введен запрет на прямое финансирование госбюджета регулятором. Проще говоря, закон запрещает включать печатный станок без введения специальных инструментов "связывания" денег, потому что можно раскрутить гиперинфляцию, а это очень плохо. Поэтому в самом начале кризиса руководством Нацбанка было принято решение использовать инструмент долгосрочного рефинансирования банков под обеспечение в виде залога ОВГЗ или других активов, в которые с недавних пор вошли и муниципальные облигации. Таким образом, нынешний рефинанс – это монетарный инструмент, который работает на рыночных условиях.

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А как это поможет бюджету?

Во-первых, у нас увеличился портфель ОВГЗ – с 610,4 до 942,2 млн грн. Также по состоянию на 1 ноября этого года мы вложили 150 млн грн в муниципальные облигации, что отражает стремление банка финансировать в том числе и муниципальные бюджеты. О чем это свидетельствует? О том, что мы реально участвуем в финансировании дефицита госбюджета. Во-вторых, мы за счет средств, полученных в рамках рефинансирования, кредитуем большой, средний и малый бизнес. Это разные проекты: от инфраструктурных (с высокой добавленной стоимостью) – до финансирования аграриев, импортно-экспортных фирм, трейдеров, малых производств. Таким образом, мы сокращаем расходы госбюджета по поддержке бизнеса и способствуем не только сохранению, но и созданию новых рабочих мест.

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Как вы оцениваете устойчивость МТБ БАНКа?

Судите сами: в последнем исследовании устойчивости банков, опубликованном в издании Минфина, наш общий балл за третий квартал – 2,91 (максимальный в рейтинге – 4.42, но это очень большой банк). А в рэнкинге банков по показателю лояльности вкладчиков с баллом 3,4 мы входим в первые 25 банков страны. Учитывая то, что мы не принадлежим к очень крупным банкам, результаты хорошие. Мы – универсальный банк, при этом, традиционно, немалая часть наших корпоративных клиентов – бизнес-агенты, крупные трейдеры, стивидорные, экспедиторские компании, аграрии, производственники, операторы логистической и импортно-экспортной деятельности. Поэтому могу сказать, что мы сделали все, чтобы поддержать их в этот сложный период – кредитный портфель за десять месяцев этого года увеличился на 41,3%.

Регулятивный капитал банка с начала года увеличился с 609,1 до 725,3 млн грн, что отражает получение банком в этом году чистой прибыли на сумму 88,2 млн грн. Норматив достаточности капитала Н2 составляет 14,36% при норме НБУ в 10,0%. При этом МТБ БАНК имеет хорошую ликвидность, которая более чем вдвое превышает нормативные требования НБУ, а коэффициент покрытия ликвидностью во всех валютах (LCR) составляет 205%. А как насчет кредитов для физических лиц? Можно ли использовать рефинансирование НБУ для этой цели?

Конечно. Например, ипотека. НБУ дает нам рефинанс, из этих средств предоставляем людям ипотечный кредит. Деньги идут строительной компании, которая продолжает строить, рабочие, производящие строительные материалы и те, которые строят, получают зарплату, идут в магазин, платежеспособный спрос сохраняется, экономика живая... Ведь Нацбанк кредиты физическим или юридическим лицам не выдает, а банки именно этим и занимаются. Поэтому в результате получается, что банки дают государству гораздо больше, чем получили от него. В этом и заключается наша роль в поддержке отечественной экономики.

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