Рада предоставила госгарантии "Укрэнерго" на привлечение кредитов

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором в том числе идет речь о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании.

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За соответствующий законопроект проголосовали 283 народных избранника.

Напомним, ранее руководитель подразделения поддержки участников рынка НЭК "Укрэнерго" Александр Симоненко заявил, что для финансовой стабилизации компании "Укрэнерго" и решения проблемы задолженности на рынке электроэнергии компания нуждается в кредитах, которые можно получить только под госгарантии. По его словам, компания проводит дискуссии с банками, в частности, с государственным "Ощадбанком", для привлечения заемных средств в ближайшее время.

Убытки НЭК "Укрэнерго" за 9 месяцев 2020 составили 28,6 млрд грн.

Как сообщалось, в июле крупнейшие ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой Закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы "Гарантированный покупатель" должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го.

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Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

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13 ноября послы одиннадцати стран обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику, в котором указан четкий график погашения накопленных долгов за произведенную "зеленую" электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в государственном бюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства "зеленой" энергии.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властями финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.

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